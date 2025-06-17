中國加速打造「政治學強國」　環時：理論輸出是大國地位體現

內地官媒《環球時報》6月17日發表題為〈為何中國「政治學大國」建設步伐越來越快？〉的評論文章指出，中國作為世界性的政治大國，其政治學建設正加速推進，目標是構建具有中國特色、自主知識體系的「政治學大國」。



文章指出，從國內視角來看，中國自古以來就是歷史性的政治大國，擁有五千年不中斷的文明傳承，政治基因深植文化脈絡。自新中國成立以來，中國共產黨領導全國人民建立社會主義制度，改革開放更推動經濟快速成長與社會穩定，被認為是制度優勢轉化為治理效能的體現。

文章稱，正是在中國共產黨的領導下，中國才能全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，這是大國政治優勢的集中體現。

2023年3月15日，習近平在北京出席中國共產黨與世界政黨高層對話會並發表主旨講話。習近平強調，中國共產黨將致力於維護國際公平正義，促進世界和平穩定。中國式現代化不走殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，走的是和平發展的人間正道。（新華社）

從國際層面觀察，文章強調，中國自恢復聯合國合法席位並成為安理會常任理事國後，在國際政治舞台上發揮日益關鍵的角色。進入新時代後，中國提出「人類命運共同體」理念，並透過全球發展、安全與文明倡議積極參與全球治理。

文章指出，這些理念、價值、方案、倡議以及對應的行動體現了中國作為世界性政治大國的擔當與作為。

評論進一步指出，歷史上政治大國往往也是政治學強國，如古代雅典、美國等國家在崛起過程中均帶動政治學知識體系的繁榮與理論創新，為政治實踐提供支撐。

文章認為，中國傳統文化中蘊含大量治國理政理念，包括「民為邦本」「為政以德」「任人唯賢」等政治思想，但近代「西學東漸」導致本土政治學衰落。接受馬克思主義後，中國開始重建政治學體系，並在中共領導下形成中國化的馬克思主義政治學。

文章提到，自1979年恢復政治學教育以來，中國政治學已發展45年，取得標誌性理論成果，如「人民民主」「一國兩制」「群眾路線」「立黨為公」等，皆被納入自主知識體系並轉化為政策實踐工具。評論表示，中國政治學發展正是以黨的創新理論為引領，為人民做學問、為中國共產黨治國理政服務的智慧結晶。

進入新時代後，諸如中國式現代化、全面從嚴治黨、全過程人民民主、構建人類命運共同體等理論成為學術研究主題，標誌中國政治學進入加速建構的階段。文章呼籲，建構政治學自主知識體系要「不忘本來、吸收外來、面向未來」，運用現代科技與全球視野，拓展中國政治學的學術深度與國際影響力。

文章強調，中國具備成為政治學大國的條件與必要性，但「這並不會自動實現，而是需要一批又一批中國政治學人守正創新、理論聯系實際，立足中國、胸懷天下」。