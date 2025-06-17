中國加速打造「政治學強國」 環時：理論輸出是大國地位體現
內地官媒《環球時報》6月17日發表題為〈為何中國「政治學大國」建設步伐越來越快？〉的評論文章指出，中國作為世界性的政治大國，其政治學建設正加速推進，目標是構建具有中國特色、自主知識體系的「政治學大國」。
文章指出，從國內視角來看，中國自古以來就是歷史性的政治大國，擁有五千年不中斷的文明傳承，政治基因深植文化脈絡。自新中國成立以來，中國共產黨領導全國人民建立社會主義制度，改革開放更推動經濟快速成長與社會穩定，被認為是制度優勢轉化為治理效能的體現。
文章稱，正是在中國共產黨的領導下，中國才能全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，這是大國政治優勢的集中體現。
從國際層面觀察，文章強調，中國自恢復聯合國合法席位並成為安理會常任理事國後，在國際政治舞台上發揮日益關鍵的角色。進入新時代後，中國提出「人類命運共同體」理念，並透過全球發展、安全與文明倡議積極參與全球治理。
文章指出，這些理念、價值、方案、倡議以及對應的行動體現了中國作為世界性政治大國的擔當與作為。
評論進一步指出，歷史上政治大國往往也是政治學強國，如古代雅典、美國等國家在崛起過程中均帶動政治學知識體系的繁榮與理論創新，為政治實踐提供支撐。
文章認為，中國傳統文化中蘊含大量治國理政理念，包括「民為邦本」「為政以德」「任人唯賢」等政治思想，但近代「西學東漸」導致本土政治學衰落。接受馬克思主義後，中國開始重建政治學體系，並在中共領導下形成中國化的馬克思主義政治學。
文章提到，自1979年恢復政治學教育以來，中國政治學已發展45年，取得標誌性理論成果，如「人民民主」「一國兩制」「群眾路線」「立黨為公」等，皆被納入自主知識體系並轉化為政策實踐工具。評論表示，中國政治學發展正是以黨的創新理論為引領，為人民做學問、為中國共產黨治國理政服務的智慧結晶。
進入新時代後，諸如中國式現代化、全面從嚴治黨、全過程人民民主、構建人類命運共同體等理論成為學術研究主題，標誌中國政治學進入加速建構的階段。文章呼籲，建構政治學自主知識體系要「不忘本來、吸收外來、面向未來」，運用現代科技與全球視野，拓展中國政治學的學術深度與國際影響力。
文章強調，中國具備成為政治學大國的條件與必要性，但「這並不會自動實現，而是需要一批又一批中國政治學人守正創新、理論聯系實際，立足中國、胸懷天下」。