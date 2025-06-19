3輛貨車載2萬個山寨LABUBU闖關　港珠澳大橋海關斷正

「海關發佈」公眾號消息，近日拱北海關所屬港珠澳大橋海關連續查獲3起出口跨境電商侵權貨物案，共查獲侵犯泡泡瑪特品牌商品20599件。



海關查獲山寨LABUBU。（海關發佈）

海關查獲山寨LABUBU。（海關發佈）

6月12日凌晨1時，在港珠澳大橋珠海公路口岸出境貨運查驗場，現場關員對一輛轉關出口的跨境貨車進行機檢查驗時，發現一批灰棕色紙箱裏裝有大量盲盒及毛絨玩具，共計10465件。

其中部分外包裝上印有「POP MART」（泡泡瑪特）的品牌標識，其他商品均無品牌標識，但外型IP均為泡泡瑪特當前最熱門的LABUBU系列。關員現場初步判斷該批盲盒及毛絨玩具涉嫌侵權。

海關查獲山寨LABUBU。（海關發佈）

海關查獲山寨LABUBU。（海關發佈）

當日14時、20時，關員連續查獲2輛裝運印有「POP MART」品牌標識盲盒及毛絨玩具的轉關出口跨境貨車，分別有7734件、2400件。經清點，三批貨物共計有20599件。

海關查獲山寨LABUBU。（海關發佈）

經權利人確認，上述盲盒及毛絨玩具均未經授權使用「POP MART」（泡泡瑪特）的標識，侵犯了其商標權和著作權。權利人已依法向海關申請知識產權保護，目前，該批貨物已按規定作進一步處理。

海關查獲山寨LABUBU。（海關發佈）

海關提醒：根據《中華人民共和國海關法》規定，進出口貨物收發貨人及其代理人應當按照規定向海關如實申報貨物有關知識產權狀況，並提交合法使用有關知識產權的證明文件；違法進出口侵犯中華人民共和國法律、行政法規保護的知識產權的貨物的，由海關依法沒收侵權貨物，並處以罰款；構成犯罪的，將依法追究刑事責任。