遼寧男網上轉賣亡妻癌症止痛藥　涉販毒判囚半年

2022年，遼寧的張先生在妻子患癌去世後，在病友互助群上以220元（人民幣，下同）轉賣亡妻用剩的止痛藥，卻被認定為販毒。遼寧法院以販賣毒品罪將張先生判囚6個月，並罰款2000元。刑滿釋放後，張某被單位開除公職，兒子政審受影響，全家生活陷入困境，其兩次申訴均被駁回。



《大象新聞》報道，張先生介紹，妻子2019年確診癌症，治療期間為緩解癌痛購入奧斯康定、帕博利珠和曲馬多等藥物。2022年3月妻子離世，家中還遺下一些藥物，由於尚在有效期，且購買時價格不便宜，張先生便萌生轉賣藥物的想法。

張先生出售亡妻用剩的藥物。（大象新聞）

2022年5、6月，張先生在癌度App病友互助群見過有人發布藥物轉讓的信息，於是他將妻子用剩的帕博利珠和曲馬多、奧斯康定3種藥物轉賣。不久後，同在遼寧的聞先生聯繫他，並表示只要曲馬多、奧斯康定等2種止痛藥，雙方之後互加微信，並商定價格為220元。

張先生的兒子通過內地二手平台「閑魚」發布兩種藥物的鏈接，但系統沒有通過，後改成金額為220元的耳機，聞先生購買後，張先生將藥物快遞給對方。

張先生在病友群上出售受管制藥物。（大象新聞）

張先生在病友群上出售受管制藥物。（大象新聞）

2022年6月27日，張先生聯繫聞先生，「他給我說已經收到貨品了。然後過了一會，他又突然說了一句，『我長期吃，有依賴性，不吃會難受』。」張先生事後分析，之所以定他販賣毒品罪，應該與這句話有關。

7月3日，購藥款220元自動到賬的當晚，張先生和兒子被警方拘捕。

遼寧省新民市人民法院刑事判決書顯示，張某因涉嫌販賣毒品罪於2022年7月3日被新民市公安局刑事拘留。7月12日被新民市公安局取保候審。

2023年7月7日，遼寧省新民市人民檢察院以販賣毒品罪對張先生提起公訴。張先生認為，自己出售藥物的行為，只是患癌妻子去世後，家屬在病友互助群的互助行為，並不存在販毒情況。

法院審理認為，張某明知鹽酸曲馬多及鹽酸羥考酮為國家管制類精神藥品，仍出售給有吸毒史人員聞某，觸犯刑法。2023年8月24日，張某因犯販賣毒品罪被判有期徒刑六個月，並罰款2000元。

張先生在病友群上出售受管制藥物。（大象新聞）

張先生在病友群上出售受管制藥物。（大象新聞）

張先生對此感到冤枉，表示他根本不熟悉藥物性質，也不清楚對方是吸毒人員，「只是因為愛人在去世後想處理這個藥，不想浪費，便宜點轉讓給有需要的人使用」、﹏更何況沒有哪個父親會帶上兒子參與所謂販毒」。

2023年12月27日，張先生刑滿釋放後被單位開除公職，兒子也因此事在找工作時政審受影響，「我還有一位87歲老母親，身體狀態極差，全家生活陷入困境」，自己背負了很大的精神和經濟壓力。張先生曾向瀋陽市中級人民法院和遼寧省高級人民法院提出申訴，兩次均被駁回。

內地律師指出，販賣毒品罪要求行為人明知是毒品而故意販賣，但張先生基於不浪費藥物、病友互助的目的，在病友群向他人出售本質上也沒有牟利目的。所售藥物是張先生妻子生前經正規醫療途徑獲取的剩餘藥物，並非非法生產、運輸或走私的毒品，其轉讓行為未直接破壞國家對毒品的管制秩序。

原告推定買家聞先生有吸毒史，但買賣雙方聊天記錄中僅提到依賴症，無明確吸毒表述，且聞先生尿檢結果為陰性。張先生出售藥物劑量低於司法解釋中常見毒品的「較大數量」標準，且未造成實際危害後果，符合《刑法》第十三條「情節顯著輕微危害不大的，不構成犯罪」的規定。