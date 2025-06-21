大灣區大學正式獲批設立　擬在廣東招生80人　曾與華為簽合作協議

延攬海內外優秀人才。據悉，目前，該校教研人員來自全球近30個國家和地區的100多所大學和科研機構，已初步組建了一支由院士、國家級領軍人才和海內外知名教授，以及極具潛力的青年人才組成的核心師資團隊，並設立了與國際接軌的教研體系。未來，學校將持續引進世界一流學者，構建開放、多元、充滿活力的學術環境。



松山湖校區處於松山湖科學城環湖核心地帶，周邊雲集各類高等院校、大科學裝置、新型研發機構和高新技術企業。（大灣區大學官微）

致力於培養新時代的創新貢獻者

大灣區大學依託粵港澳大灣區的科教和產業創新優勢，致力於踐行新時代「大學+」發展戰略，力爭形成服務灣區、輻射全國、享譽全球的影響力。該校以「理工科、小而精、新型研究型」為辦學定位，學科佈局把握科技前沿以服務國家戰略，在數理科學、物質科學、信息科技、先進工程、生命科學、金融管理等領域先後組建學院，形成以具有顯著優勢的數理科學為支撐，以具有強交叉特徵的物質科學為核心，以計算機、人工智能、電子通信、機器人等前沿學科為牽引的學科建設特色。

在人才培養方面，大灣區大學錨定「基礎扎實、視野開闊、知行合一、融會貫通」的目標，培養新時代的創新貢獻者。學校採用以四年為基礎的彈性學制，新生入學不分專業，大二起可自由選擇專業，支持跨學科輔修，並鼓勵協助學生在校期間到企事業單位深度實習實訓，以及赴海外交流學習。

大灣區大學擬按照「一校兩區」的整體思路在廣東東莞濱海灣新區和松山湖高新區規劃建設。（大灣區大學官微）

大灣區大學計劃今年在廣東招收80名學生。據悉，學校首批設置數學與應用數學、物理學、材料科學與工程、計算機科學與技術、工業工程等專業；擬開設人工智能、智能計算、未來機器人、通信工程、光電信息等專業。

編按：值得關注的是，2022年11月30日，大灣區大學籌備處就與華為在華為的坂田基地簽署框架合作協議。根據協議，雙方將在校企合作、成果轉化、人才培育、資訊化與智慧校園建設等方面合作，充分發揮雙方的業務優勢和技術優勢，共創灣區智慧教育新高地。