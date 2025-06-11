教育部擬同意設立大灣區大學　校區在東莞　目標2030年招生1萬人

教育部網站11日發布《關於擬同意設置本科高等學校的公示》，其中包括「設立大灣區大學」。



據大灣區大學（籌）官網稱，大灣區大學是由廣東省政府舉辦、東莞市政府投入保障為主的公辦普通高等學校。學校以理工為主、精理強工。

該學校擬開展全日制本科和研究生教育，形成本碩博貫通式培養體系，預計2030年達到在校生10000人左右，本科生與研究生規模比例預計達1:1左右。

在學生培養方面，針對本科生，首批設置數學與應用數學、物理學、計算機科學與技術、材料科學與工程和工業工程等5個本科專業，實行大類招生。

針對研究生，按照先期開辦學科方向開展先導培養，已與中山大學等高校聯合培養碩士、博士共計100餘人，並同步推進與北京大學深圳研究生院、香港中文大學、香港科技大學、澳門大學等高校開展聯合培養博士研究生工作。

校區在東莞 按照「一校兩區」建設

在校園建設方面，按照「一校兩區」開展規劃建設，總佔地面積約2356畝，總建築面積約100萬平方米。其中松山湖校區256畝，濱海灣校區2100畝。

此前報道顯示，大灣區大學在東莞松山湖校區奠基儀式於2021年舉行。該校區位於松山湖科學城，佔地250畝，預計在2023年建成並投入使用，開始招生。