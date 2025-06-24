抗戰勝利80周年｜9月3日天安門盛大閱兵　新型作戰力量參閱

國新辦於24日（周二）上午10時舉行新聞發布會，請中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平等介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動總體安排，香港01將為大家全程直播。



抗戰勝利80周年活動介紹。（01直播截圖）

9月3日上午，將在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。習近平總書記將發表重要講話。將以中共中央、國務院、中央軍委名義，將為健在的抗戰老戰士、老同志、抗戰將領或其遺屬頒發「中國人民抗日戰爭勝利80周年」紀念章。將公布第四批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄和著名抗日英烈、英雄群體名錄。

這次閱兵，由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊組成。在總體設計上，科學安排解放軍和武警部隊參閱力量，精心編組各受閱方隊、梯隊。徒步方隊將重點展示軍隊改革重塑後新的軍兵種結構布局，以及「三結合」的武裝力量組成。

抗戰勝利80周年活動介紹。（01直播截圖）

裝備方隊重點展示軍隊裝備體系建設最新成果，通過群隊聯合、方隊合成的編組方式，體現軍隊聯合指揮、聯合行動、聯合保障的力量運用新模式，反映中國武器裝備自主創新能力。空中梯隊重點展示中國空中作戰力量的體系化水平和快速提升的先進戰鬥力。

這次閱兵，既有傳統主戰力量展示，又有新域新質力量參閱。這次參閱的所有裝備均為國產現役主戰裝備，在展示新一代傳統武器裝備的基礎上，也安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱，體現軍隊適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力。

這次閱兵將安排參加過抗戰的老戰士、老同志、老民兵、地方支前模範代表和抗戰烈士遺屬代表到天安門現場觀禮，亦將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮。

將邀請有關國家的領導人、前政要、高級別官員，有關國際組織的主要負責人、外國駐華使節、武官和國際組織駐華代表，為中國抗戰勝利做出貢獻的國際友人或其遺屬代表出席紀念活動。

這次閱兵將安排執行過維和任務的部隊參閱，既突出對抗戰勝利的隆重紀念，又展現中國履行國際義務、維護世界和平的大國擔當，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。

胡和平介紹，10月25日前後，舉行紀念台灣光復80周年大會，支持海外僑胞在當地組織相關的紀念活動。

這次閱兵將安排民兵方隊參閱，這是民兵首次參加以紀念抗戰勝利為主題的閱兵活動。