抗戰勝利79年　中國首次對外公布2590名美籍抗日烈士名錄

中國抗日戰爭期間，中美兩國並肩作戰，美國更派遣志願軍支持抗日援華，提供戰機與飛行人員組成的空軍部隊，在中國、緬甸等地對抗日本。9月3日是抗日戰爭勝利79週年紀念日，官方首次對外公布2590名美籍抗日烈士名錄，相關資訊包括英烈姓名、職位、犧牲時間。



在「銘記英雄—飛虎隊主題歷史圖片展巡展（南京）」開展儀式上，南京抗日航空烈士紀念館透過中山陵園管理局網站，首次公布了2590名美國籍抗日航空英烈名錄。

3日舉行「銘記英雄—飛虎隊主題歷史圖片展巡展（南京）」開展儀式。（南京日報）

中國駐美國大使謝鋒在開幕式上發表視像致辭時指出，在中國抗日戰爭最艱難的時刻，一批壯志淩雲的美軍飛行員置生死於度外，不遠萬里飛赴世界反法西斯戰爭的東方主戰場，與中國軍民一道為正義而戰、為和平而戰，與窮兇極惡的日本侵略者殊死格鬥，擊落日本軍機2600多架，開辟了運送急需物資的駝峰航線，2000多名飛虎隊員壯烈犧牲。在重慶、昆明、桂林等飛虎隊曾經戰鬥過的地方，一座座紀念碑、一棟棟紀念館至今還在述說著中美同仇敵愾、共護和平的動人故事。

同時，中國人民不惜代價殊死營救美國飛行員，200多名遇險美國飛行員得到解救，數千中國軍民在救援中獻出了寶貴生命。河南新鄉的老百姓為營救迫降的飛行員，在極其艱難的條件下連夜修建上千米臨時跑道；浙江、江西等地中國軍民頂著日軍瘋狂報復，成功營救64名參與杜立特行動的飛行員，創造了二戰史上的救援奇跡。中國人民和飛虎隊用生命和鮮血鑄就的深厚情誼，代代相傳、生生不息。

中國駐美大使謝鋒在儀式上發表視像演說。（南京日報）

謝鋒又指，中國人珍視友誼，永遠不會忘記老朋友。去年11月，國家主席習近平在美國出席亞太經合組織領導人非正式會議期間，特地邀請格林主席和莫耶等飛虎隊老兵見面敘談。中國人說「仁者壽」。去年莫耶先生故地重遊，登上八達嶺長城，在中國度過了103歲生日，與孩子們齊聲高唱《友誼地久天長》令人動容，「英雄不朽。正如陳納德將軍所希望的，飛虎隊的標誌今天仍然在太平洋上空高高飄揚」。

據新華社報道，抗戰期間，中國空軍得到了來自美國等國的國際航空戰士支持，數以千計的中外航空戰士捨身取義。中美兩國人民在抗擊日本法西斯的鬥爭中同仇敵愾，經受了血與火的考驗，結下了深厚友誼。

抗戰期間，美國派遣志願軍支持抗日援華，提供戰機與飛行人員組成的空軍部隊，在中國、緬甸等地對抗日本。圖為飛虎隊P-40戰鬥機。（Wikimedia Commons）

圖為飛虎隊使用的血幅，左下角為飛虎隊的圖案。（Wikimedia Commons）

圖為美籍志願大隊飛行員與P-40戰鬥機合影。（Wikimedia Commons）

報道指出，這些美籍抗日烈士的資料，曾於1995年和2015年分兩次鐫刻在紀念館內的英烈碑上。因歷史久遠、缺少原始檔案等原因，大部分英烈的資料並不完整。

據報南京抗日航空烈士紀念館內英烈碑上，鐫刻了近4300名烈士名字，除了新公布的美籍烈士，過去官媒曾披露有236名蘇聯烈士。而為了盡可能完善資料，館方還公開徵集美國籍抗日航空英烈資訊。