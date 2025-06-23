俄羅斯學者：中國助俄突破「西方鐵幕」　成經濟重構關鍵推手

俄烏戰爭爆發逾三年，儘管俄羅斯面對美國、歐盟與英國等西方國家的多輪經濟制裁，中俄貿易卻逆勢增長。俄羅斯學者表示，中國不僅未譴責俄羅斯發動戰爭，還在西方制裁壓力下協助俄國突破經濟「鐵幕」，成為俄方重構進出口政策的關鍵力量。



據俄羅斯衛星通訊社6月23日報道，俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所所長巴巴耶夫（Kirill Babaev）接受專訪時指出，在烏克蘭戰爭初期，當俄羅斯西部邊境突然出現「鐵幕」、極需全面重構自己的進出口政策時，中國給予俄羅斯重大幫助，俄羅斯政府也迅速完成了國家經濟重構。

巴巴耶夫認為，中國確實領會了這一點，並施以援手，「這既是俄羅斯外交的重大成就，也是俄中關係發展的重要里程碑」。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2025年5月8日在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

巴巴耶夫指出，俄烏戰爭前，歐洲在俄羅斯對外貿易中佔比達55%，而如今中國在俄外貿中的比重提升至35%至40%，使俄國的貿易結構趨於均衡。巴巴耶夫表示，俄羅斯目前正推動出口市場多元化，積極拓展與東盟國家、印度及中東等地的經貿聯繫。

根據海關總署資料，2024年中俄雙邊貿易總額達2448.19億美元，年增1.9%，創下歷史新高，顯示雙方經濟合作日益緊密。

反觀美國方面則採取不同路線。美國總統特朗普今年1月底重返白宮後，積極推動俄烏永久停火談判，但迄今未獲得俄方任何實質讓步。日前俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲後，特朗普罕見公開譴責俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），並表示考慮加強對俄制裁。