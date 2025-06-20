中俄領導人通話勸和並向美喊話　學者評估難為以伊局勢降溫

在以伊衝突不斷升級、美國可能即將向伊朗發動襲擊之際，國家主席習近平在與俄羅斯總統普京通電話時強調，推動停火止戰是當務之急，衝突當事方尤其是以色列應當儘快停火，堅決避免戰爭外溢。他也以不點名方式向美國喊話，呼籲國際社會「特別是對衝突當事方有特殊影響的大國」為局勢降溫。



受訪學者分析，中俄領導人此時通話討論中東局勢，表明兩國在重大地區安全議題上立場協調、信息互通，也具有一定勸和意味，但中俄通話更多屬表態性質，難為中東局勢降溫起多大作用。

官媒《新華社》報道，習近平和普京6月19日通電話，普京表示以色列襲擊伊朗核設施非常危險，衝突升級不符合任何一方利益，伊核問題應透過對話協商解決。

普京也說，衝突雙方應保障第三國公民安全；目前局勢還在快速發展，俄羅斯願同中國保持密切溝通，共同為局勢降溫作出積極努力，維護地區和平穩定。

2025年5月30日，中國北京，外交部副部長孫衛東（右）與俄羅斯副外長魯登科（Rudenko Andrey Yurevich，左）舉行中俄亞太地區事務磋商。（外交部官網）

習近平闡述中國的原則立場並表示，當前中東局勢很危急，再次印證世界進入新的動盪變革期。如果衝突進一步升級，不僅衝突雙方將遭受更大損失，地區國家也將深受其害。

習近平提四點主張：第一，推動停火止戰是當務之急。衝突當事方尤其是以色列應當儘快停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢。

第二，保障平民安全是重中之重。衝突當事方應嚴格遵守國際法，堅決避免殃及無辜平民，併為第三國公民撤離提供便利。

第三，開啟對話談判是根本出路。堅持透過對話談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道。

第四，國際社會促和努力不可或缺。中東不穩，天下難安。

習近平還以不點名方式向美國喊話，強調國際社會「特別是對衝突當事方有特殊影響的大國」，要為推動局勢降溫作出努力，而不是相反，並強調聯合國安理會應當為此發揮更大作用。

另據俄羅斯《塔斯社》報道，俄國總統助理烏沙科夫說，俄中兩國領導人通話持續約一小時。

他說，雙方秉持相同立場，堅決譴責以色列違反《聯合國憲章》和其他國際法準則的行為；俄中兩國從根本上認為，當前局勢與伊朗核計劃相關的問題，無法透過軍事手段解決；普京重申，俄羅斯願意在必要時，調解以伊衝突。

《路透社》報道，普京近日與美國總統特朗普、以色列總理內塔尼亞胡和伊朗總統佩澤希齊揚保持聯繫，並多次表示願為衝突進行調解。

在中俄領導人通話前，外長王毅於6月18日分別與埃及外長和阿曼外長通話，強調勸和促談。

美國智庫大西洋理事會研究員宋文笛向《聯合早報》分析，中俄領導人通話意在展現團結形象，並非真正有意在推動以伊停火上發揮關鍵作用，「這是項艱鉅任務，最好由美國和直接參與衝突的雙方來承擔」。

新加坡國立大學中東研究所研究員林婧也評估，中俄領導人對話更多是表態性質，「想真正給局勢降溫作用有限」，以伊衝突的核心矛盾仍由地區當事方主導。

林婧說，中俄作為兩個聯合國常任理事國，雙方聯手或可共同推動透過聯合國發揮多邊機制作用，但「中俄也缺乏對以色列進行制約的有效手段」。

復旦大學國際問題研究院院長助理、中東研究中心主任孫德剛則分析，中俄和歐洲都反對戰爭，中國領導人提四點建議是希望發揮領頭作用，若中俄、上海合作組織、金磚合作機制和歐洲國家能聯合起來，「集體力量說不定最後能阻止戰爭」。

他評估，一旦美以聯手襲擊伊朗本土和其核設施，伊朗被逼到牆角很可能封鎖霍爾木茲海峽，屆時將引發全球能源供應斷裂、全球供應鏈斷裂等全球性危機，導致世界經濟增長停滯。

孫德剛表示，中國不希望上述情況發生，所以與俄羅斯協商，希望能阻止戰爭爆發。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

