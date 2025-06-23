清遠地震部分列車延誤　官方：原震區發生5級以上地震可能性不大

6月23日傍晚6時48分，廣東清遠市清城區發生4.3級地震，震源深度10公里。廣東省地震局已啟動IV級地震應急服務響應；受地震影響，部分列車會有延誤。廣東省地震局與中國地震台網中心聯合會商認為，近期原震區發生5級以上地震的可能性不大。



據中國地震台網正式測定，6月23日傍晚6時48分，清遠市清城區（北緯23.62度，東經113.17度）發生4.3級地震，震源深度10公里。震中位於清城區源潭鎮，距離清遠市清城區城區15公里，清遠市城區14公里，廣州市55公里。

此次震中距離廣州市區55公里，地震造成震中當地震感強烈，廣州、深圳、中山、佛山、東莞、珠海等多地均有明顯震感。（中國地震台網速報）

廣州、清遠等市相關部門介紹，清遠城區震感較強，廣州等地有震感，暫未接到人員傷亡和財產損失情況報告。

廣東省地震局已啟動IV級地震應急服務響應，廣州地震監測中心站、韶關地震監測中心站會同清遠市應急局組成現場工作組已趕赴震中了解情況。廣東省地震局與中國地震台網中心聯合會商認為，近期原震區發生5級以上地震的可能性不大。

途經清遠地區的部分列車出現不同程度的延誤。（清遠文旅）

途經清遠地區的部分列車出現不同程度的延誤。（中國鐵路12306）

途經清遠地區的部分列車出現不同程度的延誤。（中國鐵路12306）

為確保列車運行安全，鐵路部門第一時間對清遠地區的高鐵和普鐵線路區段採取臨時封鎖、限速等措施，安排工作人員檢查線路設備。受此影響，京廣普速鐵路、京廣高鐵等線路途經清遠地區的部分列車出現不同程度的延誤。