清遠地震｜廣東多地震感強烈　公路現裂痕　網民：心都離了一下

6月23日傍晚6時48分，廣東清遠市清城區發生4.3級地震，震源深度10公里。不少身處廣州、佛山、東莞等地的網民均表示有強烈震感。



地震發生後，有清遠的網民表示「感覺自己在滾筒洗衣機待了兩秒」、「在25樓坐沙發上都能明顯感受得到」。

大批身處廣東其他城市的網民也在社交平台上稱有強烈震感，「廣州特別晃 嚇到了」、「我以為大車路過 工程車那種」、「坐標廣州天河，超級晃！！！」、「佛山很明顯 還想吐」、「震那一下太明顯了，心都離了一下的」。

有網民分享圖片，可見地震後公路上出現多條裂痕。（微博）

有網民分享圖片，可見地震後公路上出現多條裂痕。（微博）

有網民分享圖片，可見地震後公路上出現多條裂痕。（微博）

另有網民提問，地震只提前了不到一分鐘預警，「官方，請問預警有沒可能提前點呢。今天清遠地震，提前了不到一分鐘預警，這要是大地震都跑不出家門口呀」。

社交平台上也有不少網民分享地震一刻的閉路電視畫面，也有圖片顯示公路上出現多條裂痕。

廣州海珠區某中學， 大批學生撤離至運動場。（影片截圖）

6月23日，廣東清遠市清城區發生4.3級地震。圖為手機收到的地震預警。（微博）

香港天文台公布，地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震，香港天文台接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。