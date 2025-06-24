30年一遇洪水 | 貴州榕江嚴重水浸　｢村超｣球場10分鐘即被淹

6月24日，貴州省榕江縣遭遇30年一遇洪水，當地正組織受威脅區域內所有居民撤離。據《貴陽日報》，10分鐘內村超球場便被淹沒。



6月24日凌晨1時許，貴州省榕江縣人民政府防汛抗旱指揮部決定，從2025年6月24日1時30分起，將第5號防汛Ⅲ級應急響應提升為防汛Ⅱ級應急響應。

6月24日上午，貴州榕江縣防汛抗旱指揮部發佈《關於縣城部分區域緊急撤離的通知》。該通知指出，受持續強降雨及上游來水疊加影響，榕江縣防汛形勢異常嚴峻。

「村超」球場也被洪水淹沒。

當前，縣內平永河、寨蒿河、都柳江水位持續快速上漲，據預測，均已超過30年一遇洪水等級，防洪壓力巨大。受洪水威脅區域內所有居民，需於6月24日9時前轉移。

受洪水威脅區域內所有居民，需於6月24日9時前轉移。

當地網友拍攝影片顯示，榕江縣城部分區域水浸，「村超」球場也被洪水淹沒。據《貴陽日報》，10分鐘內村超球場便被淹沒。

「村超」球場也被洪水淹沒。

據報道，榕江縣足球協會副主席楊亞江表示，受持續強降雨的影響，榕江村超足球場場地內和周邊區域道路均已被淹，其中村超足球場內的積水有1米多深。「本來本周末有比賽，但是受此次持續強降雨和洪水影響，已經決定取消和推遲。」楊亞江表示，目前全縣正在全力抗洪救災。