超百年一遇洪水　肇慶懷集縣迎4輪洪峰過境　超警戒水位5米

廣東肇慶懷集縣綏江流域近日迎來4輪洪峰過境。6月18日上午7時05分，懷集縣遭遇超百年一遇洪水，綏江懷集站出現55.22米的洪峰水位。懷集縣已實行停課、停工等措施。



6月18日凌晨，廣東省水文局肇慶水文分局發布洪峰滾動預報，綏江懷集站（肇慶市懷集縣懷城街道）將於18日凌晨3時前後出現55米左右的洪峰水位，這個水位比警戒水位高5米，比懷集的綏江右岸路面高出2.5米，打破該站1955年7月22日測得的54.79米歷史最高水位紀錄。

《南方+》報道，6月18日7時05分，綏江懷集站出現55.22米的洪峰水位，超警5.22米（警戒水位50.0米），超百年一遇。這是近4天內，綏江流域迎來的第4輪洪峰過境，也是水位最高的一次，當地多次拉響防洪警報。

廣東肇慶懷集縣街道被洪水淹沒。（央視新聞）

廣東肇慶懷集縣街道被洪水淹沒。（央視新聞）

6月17日晚7時，懷集縣三防指揮部啟動防汛Ⅰ級應急響應，懷集縣政府發布防汛緊急動員令。除搶險、值班和民生保障人員外，全縣範圍實行「五停」，即停課、停工、停產、停運（含停渡）、停業。開放全部避險場所供群眾避險。

在懷集縣，幾乎每個通往綏江方向的路口都有積水，不少車輛被水淹沒，當地大面積停電。有居民稱，僅僅3個小時，路上的積水又往高處蔓延十多米。

在廣東肇慶懷集縣，救援人員救出被困的市民。（央視新聞）

救援隊乘坐沖鋒舟到綏江北岸搜救。洪峰過境，綏江廣闊又湍急，且當地停電，他們只能靠探照燈照明，城中大橋淹到水面以下。有十多年救援經驗的廣東藍天救援隊隊長表示，他是首次遇到如此湍急的水流，「沖鋒舟過綏江時，就像漂流一樣」。

在綏江北岸，救援隊乘船搜救時，發現一間距離江邊百餘米的診所內有5名員工等待救援。診所醫生獲救後稱，他們下午見開始水浸，便決定將診所內的物品搬至高處，「搬著搬著人就走不了了，11時的時候水齊大腿深，到3時就快到脖子了」。

截至6月18日早上6時，廣東藍天救援隊執行了17次轉運任務，救出82名群眾。懷集縣的水位正緩慢下退，救援還在持續。

在廣東肇慶懷集縣，救援人員救出被困的市民。（央視新聞）

受颱風「蝴蝶」及高空槽和季風先後影響，6月14日至15日，肇慶市普降暴雨到大暴雨、局地特大暴雨。6月17日上午，肇慶市懷集縣北部遭遇強降雨再次襲擊，綏江及其支流水位快速覆漲，多地出現超警戒洪水及內澇水浸等險情。

相關部門介紹，目前省市縣鎮村五級超5000名搶險救援隊伍集聚懷集，全面投入搶險救災工作。據初步統計，截至6月18日上午7時，本輪颱風強降水災害共造成懷集全縣19個鄉鎮受災，受災人口18.3萬人，緊急轉移避險6.8萬人，堤防受損約7.84公里，公路受損8.98公里，農作物受災898.51公頃，學校受損13個，醫院受損3個，目前直接經濟損失約4125.71萬元。