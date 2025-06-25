｢深海一號｣二期全面投產　年產氣量逾45億立方米　將通過香港輸送

中國首個深水高壓氣田——「深海一號」二期項目，周三（6月25日）全面投產。



「深海一號」二期項目全面投產。（央視新聞）

「深海一號」二期項目全面投產。（央視新聞）

「深海一號」是中國首個深水高壓氣田。（央視新聞）

「深海一號」氣田是中國迄今為止自主開發建設的作業水深最深、地層溫壓最高、勘探開發難度最大的深水氣田，最大作業水深超1500米，地層最高溫度達到138攝氏度，天然氣探明地質儲量超1500億立方米，分兩期開發建設。

一期項目於2021年6月投產，二期項目在南、北、東3個井區部署12口水下氣井，新建1座導管架平台、1套水下生產系統、5條海底管道及4條深水臍帶纜，構建起地理跨度超170公里、水深跨度超1500米的超大規模油氣生產設施集群。

據介紹，二期項目首創「深淺結合」開發模式，讓淺水導管架平台與深水生產系統協同作業，既降低了成本，又提升了效率，是中國深海油氣規模化開發蹚出了新路徑。

二期項目將已有近30年歷史的淺水氣田設施升級為「四星連珠」油氣生產平台，使其兼具天然氣加工、淺水鑽井、深水流動性保障及跨區域輸氣調配功能，成為中國南部海域首個「深淺協同」的油氣傳輸樞紐。

全面投產後，「深海一號」年產氣量有望超過45億立方米。這些來自1500米深海的清潔能源，通過香港、三亞、珠海等地的陸岸終端，源源不斷輸送至粵港澳大灣區和海南自貿港，惠及工業與民生領域，並接入全國天然氣管網。