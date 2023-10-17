中國｢深海一號｣二期工程開發井作業完成　助深水油氣資源高效勘探

10月16日，中國首個深水高壓項目「深海一號」二期工程首口開發井作業順利完成，測試日產天然氣超100萬立方米，日產凝析油超230立方米，產能遠超設計預期。



據悉，此次完成的首口開發井作業水深近千米，完鉆井深超過5000米，井身結構末端與井口的水平距離超過2000米，最大井斜角度達91度，是一口實施難度極大的深水大位移水平井。此次測試，有效印證了中國自主建立的深水油氣勘探開發全套技術在實踐運用中的有效性和可靠性，對推動國內深水復雜油氣資源高效勘探開發具有重要示範意義。

中國首個深水高壓項目「深海一號」二期工程首口開發井作業完成。（央視新聞）

「深海一號」二期工程氣田位於海南島南部海域，采用「水下生產系統+淺水導管架處理平台+深水半潛式平台遠程操控系統」模式建設，分南、北、東3個井區部署12口水下氣井，開發距離「深海一號」能源站約70公里海域的陵水25-1深水區塊，最大地層壓力達69兆帕。

中國海油海南分公司總工程師劉書傑介紹道：「確保深水高壓井打得好又打得快，是『深海一號』二期鉆完井作業的一個重要技術目標。『深海一號』二期工程的鉆井總進尺達到一期工程的2.2倍，得益於批量建井思路的充分運用，項目鉆井作業總進度在第一口井完成時已經達到80%，作業提速成效顯著。」

測試日產天然氣超100萬立方米，日產凝析油超230立方米，產能遠超設計預期。（央視新聞）

據悉，「深海一號」二期工程項目建成後，「深海一號」超深水大氣田整體的高峰年產量將從30億立方米增至45億立方米，相當於海南島2021年天然氣消耗量的90%，將為中國華南地區經濟建設提供充足的清潔能源保障。