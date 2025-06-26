「死亡之海」變「塞上綠洲」　毛烏素或成全球首個消失沙漠

地處陜西榆林與內蒙古鄂爾多斯交界處的毛烏素沙漠（又稱毛烏素沙地），曾是水草豐美的牧場，但歷代的濫牧導致了荒漠化的蔓延，令這裏一度成為「死亡之海」。

近日，話題「全球第一個即將消失的沙漠」登上微博熱搜，引起廣泛關注。據陝西林業局公布的數據顯示，經過數十年科學治理，毛烏素沙漠的植被覆蓋率已達80%以上，流動沙丘面積縮減93%，或將成為人類歷史上首個被徹底「消滅」的沙漠。



毛烏素沙漠地處陜西榆林與內蒙古鄂爾多斯交界處。（網上圖片）

毛烏素沙漠植被覆蓋度對比。（網上圖片）

綜合內媒報道，毛烏素沙漠總面積約4.22萬平方公里，曾是中國四大沙地之一。上世紀50年代，這裏沙塵暴頻發，每年向黃河輸送泥沙超5億噸，周邊居民飽受「吃一碗飯半碗沙」之苦。

1959年，中國正式啟動毛烏素沙漠治理工程。三代治沙人通過「草方格固沙」、「飛播造林」、「光伏治沙」等創新技術，將耐旱的沙柳、花棒、樟子松等植物引入沙地，逐步構建起立體生態屏障。

數據顯示，截至2025年，毛烏素林地面積已達3.3萬平方公里，相當於兩個北京市的面積，年降雨量從不足100毫米增至450毫米，地下水位回升超2米。另外，截至2025年6月，陝西榆林區域沙化土地治理率達93.24%，內蒙古鄂爾多斯區域超80%。

近年來，無人機播種、AI植被監測、土壤改良劑等技術的應用，使造林成活率從60%提升至90%以上。2024年，全球首個沙漠碳中和林項目在毛烏素落地，通過種植碳匯林與光伏發電結合，實現「治沙-發電-增收」循環模式，帶動周邊超10萬農戶脫貧。

治沙場面。（網上圖片）

截至2025年，毛烏素林地面積已達3.3萬平方公里，相當於兩個北京市的面積。（網上圖片）

草格固沙。（網上圖片）

聯合國防治荒漠化公約秘書處官員評價稱，「毛烏素模式證明，人類可通過科學干預逆轉土地退化。」目前，中國已與沿線20國開展治沙技術合作，在非洲薩赫勒地區、中東阿拉伯半島推廣「中國草方格」技術，助力全球2030年土地退化零增長目標。

不過，中國科學院專家組指出，毛烏素生態仍脆弱，需持續防範地下水位下降、外來物種入侵等風險。目前，陜西省已立法設立「生態紅線」，嚴禁過度開發，並啟動「二代林」改造計劃，提升森林質量。

報道指，從「死亡之海」到「塞上綠洲」，毛烏素的蛻變是人類與自然和解的里程碑。這場持續半個多世紀的綠色接力，不僅改寫了一片沙漠的命運，更向世界宣告人類終能修覆地球的「傷疤」。