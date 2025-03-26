內蒙古沙漠越野車翻側3死1傷 知情者：司機乘客從天窗甩出
撰文：林芷瑩
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內蒙古阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林沙漠發生車禍，一輛越野車在沙漠中翻車。知情人士透露，事故造成3死1傷，事發時車輛未按常規路線行駛。
《瀟湘晨報》報道，4名男子均來自山西呂梁，年齡都超過45歲，事發時車輛未按常規路線行駛，選擇高危路段穿越，因車輛是全景天窗結構，導致司機及乘客被甩出車外。傷者已於3月25日甦醒。事故已移交刑偵大隊處理調查。
《極目新聞》報道，3月26日，巴丹吉林沙漠景區工作人員稱，事發地不在景區內，涉事人員沒有通過景區進入沙漠，景區及有關部門正在調查當中。
內蒙古巴丹吉林旅遊開發有限公司工作人員表示，3月24日下午，一輛猛禽車自駕遊期間在沙漠發生翻車事故，造成人員傷亡，警方正調查此事，「他們自己開車玩，可能不太熟悉沙漠裏路況，切刀鋒就翻車了」。
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