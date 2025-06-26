雲南省原副省長張祖林受賄逾1.22億　一審被判無期

周四（26日），重慶市第一中級人民法院公開宣判雲南省政府原黨組成員、副省長張祖林受賄一案，以受賄罪判處被告人張祖林無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；將追繳在案的張祖林受賄所得財物及其孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明，2001年至2023年，被告張祖林利用擔任雲南省質量技術監督局黨組書記、局長，雲南省麗江市委副書記、市長，雲南省昆明市委副書記、市長，雲南省玉溪市委書記，雲南省政府黨組成員、副省長，雲南省政府副省級幹部、參事等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在房地產開發、工程承攬、規劃審批和融資貸款等事項上提供幫助，收受上述單位和個人所送財物共計折合1.22億餘元人民幣。

庭審現場。（央視新聞）

法院認為，被告的行為構成受賄罪，應依法懲處。張祖林受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失。鑒於張祖林受賄犯罪中有未遂情節，其到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，大部分贓款贓物及其孳息已追繳到案，且其檢舉揭發他人重大犯罪行為經查屬實，有重大立功表現，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其依法可予從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

據悉，重慶市第一中級人民法院於2025年4月10日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告張祖林及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，張祖林進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。