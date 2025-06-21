大搞勞民傷財的「形象工程」　廣西賀州原副市長陳華遭雙開

據廣西壯族自治區紀委監委周六（21日）消息，經廣西壯族自治區黨委批準，廣西壯族自治區紀委監委對賀州市人民政府原副市長陳華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，陳華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，與他人串供，對抗組織審查，履行全面從嚴治黨主體責任不力，大搞勞民傷財的「形象工程」、「政績工程」；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，為親屬向管理和服務對象借款；不正確履行職責，違規幹預和插手市場經濟活動；貪欲膨脹，擅權妄為，肆意插手工程項目，利用職務便利為他人在工程項目承攬及推進等方面謀利，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

陳華嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經自治區紀委常委會會議研究並報自治區黨委批準，決定給予陳華開除黨籍處分；由自治區監委給予其開除公職處分；終止其賀州市第五次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。