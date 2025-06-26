30年一遇洪水｜貴州榕江特大洪災：商場抽排29小時積水仍兩米多深

6月24日，受連日強降雨及上游來水影響，貴州省榕江縣發生特大洪災，造成6人不幸遇難。據新華社報道，洪水於25日淩晨開始退去，當地迅速展開清淤排澇、防疫消殺及災後重建工作。



26日中午，記者走訪受災嚴重的常馳廣場，該地是榕江縣繁華的商業中心，擁有上百家商戶。洪災當天，洪水從濱江大道湧入廣場，部分居民目擊水流從電梯縫隙灌入地下。一位重慶火鍋店老闆回憶，當天早上8點多，洪水迅速上漲，來不及搶救店內物品，水深很快超過膝蓋，店員只得緊急撤離。

現場可見，廣場負一樓仍積水嚴重，水深約2.6米，涉及商場和地下停車場。國家隧道應急救援中鐵五局貴陽隊的排水車已連續作業29小時，截至26日中午12時50分，已抽水12萬立方米，預計還需一至兩天完成排水。同時，民兵和居民正協力清理厚達20多厘米的淤泥。

廣場負一樓仍積水嚴重，水深約2.6米。（上游新聞）

受災商戶損失慘重。一位一樓商鋪老闆表示，店內天花板被沖毀，幾乎全毀，正試圖挽回部分損失。30歲的王先生去年回鄉創業，在常馳廣場租下20平米店鋪，投入3萬多元裝修，如今一切被洪水摧毀。他無奈表示：「損失很大，但人沒事就好。」

濱江大道主幹道已基本清理完畢，來自三穗縣和凱里市的民兵完成清淤任務後正在休息。當地居民楊大姐（44歲）為民兵送上黃瓜等物資，感謝他們的援助。

供電車旁，不少居民們在給手機充電。（上游新聞）

電力搶修也在緊張進行。南方電網貴州遵義供電局副總經理譚遵東介紹，25日淩晨接到通知後，該局迅速調派264人、9台發電車及54台工作車趕赴現場，為常馳廣場及對面錦州新城小區提供應急供電。兩個小區約5000戶、4萬人受停電影響，目前已恢復1000多戶用電，預計27日下午全面恢復供電。