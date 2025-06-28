李強主持國務院常務會議　強調加快推進高水平科技自立自強

國務院總理李強周五（6月27日）主持召開國務院常務會議，聽取關於貫徹落實全國科技大會精神加快建設科技強國情況的匯報，部署健全「高效辦成一件事」重點事項常態化推進機制，審議通過《農村公路條例（草案）》。



會議指出，全國科技大會召開一年來，各地區各部門深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神和黨中央決策部署，有力有序推進科技改革發展各項任務落實，科技強國建設邁出堅實步伐。要進一步增強責任感緊迫感，錨定目標不松懈，以「十年磨一劍」的堅定決心，加快推進高水平科技自立自強。要圍繞「補短板、鍛長板」加大科技攻關力度，鞏固和提升優勢領域領先地位，加快突破關鍵核心技術，牢牢把握發展主動權。要切實將科技成果轉化為現實生產力，充分發揮中國超大規模市場優勢，強化企業科技創新主體地位，深化科技成果轉化機制改革，推動科技創新和產業創新深度融合。

會議指出，「高效辦成一件事」以小切口推動政務服務理念轉變、流程重塑、部門協同，便利了群眾和企業辦事，有力促進了營商環境改善和行政效能提升。要加強常態化機制建設，推動「高效辦成一件事」重點事項全面落實，結合群眾和企業反映突出的問題優化拓展事項範圍，鼓勵各地因地制宜增加特色事項，推動銀行、醫院、電信等更多公共服務集成辦理。要強化數字技術賦能，持續完善全國一體化政務服務平台功能，破除數據壁壘，推進「一網通辦」，切實提升服務質量和辦事體驗。

會議審議通過《農村公路條例（草案）》。會議指出，制定專門行政法規推動農村公路事業發展，對於促進鄉村全面振興意義重大。要堅持問題導向，把農村公路高質量發展放在重要位置，對不符合技術等級要求的農村公路，抓緊升級改造、盡快實現達標。要壓實建設、管理、養護、運營、安全等責任，保障資金投入，積極開展路域環境綜合整治，有效延長農村公路使用壽命。