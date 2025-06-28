30年一遇洪水｜貴州榕江撤離轉移4.1萬人　防汛應急響應提升至Ⅰ級

近日，貴州榕江縣遇70年來特大洪水。周六（28日），榕江縣人民政府防汛抗旱指揮部發布關於將防汛Ⅱ級應急響應提升為防汛Ⅰ級應急響應的通知。截至下午18時，榕江縣已撤離轉移群眾41574人。



據水情預報，預計榕江縣都柳江石灰廠水文站於周六17時左右出現洪峰水位253.50米（相應洪峰流量8360立方米每秒），超保證水位（251.50米）2.0米。經會商研判，縣人民政府防汛抗旱指揮部決定從12時30分起，將第6號防汛Ⅱ級應急響應提升為防汛Ⅰ級應急響應。

截至18時，貴州省榕江縣8000餘名幹部已緊急組織撤離轉移群眾共計11992戶41574人，其中，縣城區緊急撤離轉移群眾11121戶39062人；其他鄉鎮緊急撤離轉移群眾871戶2512人。

為貫徹落實習近平總書記關於做好防汛抗洪工作的重要指示精神，按照《國家自然災害救助應急預案》，國家發展改革委在6月25日緊急安排中央預算內投資1億元基礎上，追加安排1億元，支持貴州省特別是黔東南州榕江縣、從江縣，黔南州三都縣等災區交通、水利、醫療衛生、教育等基礎設施和公共服務設施災後應急恢覆，推動盡快恢覆正常生產生活秩序。

受災嚴重的常馳廣場負一樓積水嚴重，水深約2.6米。（上游新聞）

據預報，6月29日至7月1日，西南東部南部、華南西部南部、西北東部、華北大部、黃淮中部北部、東北東部南部等地將有一次強降雨過程，其中重慶西北部、陜西南部、甘肅東南部、安徽北部、遼寧東部等地部分地區將有暴雨，四川東部將有暴雨到大暴雨。

本輪強降雨過程強度大、範圍廣，部分地區降雨區重疊度高。受其影響，長江上遊幹流及支流岷江沱江嘉陵江、中遊支流漢江，黃河下遊大汶河，淮河上遊幹流及沂沭泗水系，海河流域子牙河支流滹沱河，珠江流域西江上遊紅水河及中遊支流郁江，松花江流域松花江南岸支流拉林河、阿什河、螞蟻河等將出現明顯漲水過程，其中嘉陵江支流涪江可能發生超警洪水，暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

國家防總副總指揮、水利部部長李國英要求樹牢底線思維、極限思維，錨定「人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎設施不受衝擊」目標，全力做好強降雨防範應對工作。周六上午，水利部組織防汛會商，分析研判雨情水情汛情態勢，針對性部署防御工作；向強降雨覆蓋的有關省（自治區、直轄市）水利部門和流域管理機構發出通知，指導督促落實落細各項防御措施。一是密切監視天氣變化和雨情、水情、汛情發展態勢，加強監測預報，滾動會商研判，及時發布預警信息。二是強化流域水工程統一聯合調度，系統、科學、安全、精準調度骨幹水庫攔洪削峰錯峰，減輕下遊地區防洪壓力。三是做好中小河流洪水和山洪災害防御，落實預警「叫應」措施，抓好「誰組織、轉移誰、何時轉、轉何處、不擅返」五個關鍵環節。四是強化水庫安全度汛，嚴格落實水庫「三個責任人」和「三個重點環節」，特別要落實落細中小水庫、病險水庫度汛措施。五是抓好堤防巡查防守，發現險情及時搶護，必要時提請地方人民政府做好受威脅群眾轉移等工作。六是落實在建工程安全度汛措施，確保施工人員和在建工程安全。