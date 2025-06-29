山東艦訪港｜內地專家：展示強大作戰能力　震懾一些圖謀不軌勢力

經中央軍委批准，解放軍海軍山東艦航母編隊將於7月3日至7日訪問香港，期間編隊艦艇面向香港市民開放參觀。內地軍事專家張軍社接受官媒《環球時報》採訪時表示，山東艦和055型驅逐艦等國之重器展示出強大的作戰能力，對於一些圖謀不軌的勢力自然有一定震懾意義。



6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦放飛艦載戰鬥機。（微信公眾號＠人民海軍）

山東艦。（央視新聞）

延安艦。（觀察者網）

對於此次訪港的航母山東艦編隊，包括延安艦（055型驅逐艦），湛江艦（052D導彈驅逐艦）以及運城艦（054A導彈護衛艦），張軍社表示，這些艦艇都是完全由中國自主研製，也直觀展示了航母編隊主要戰艦，相信會滿足香港各界期待。

內地報道指，055型驅逐艦是中國海軍有史以來噸位最大、技術最先進、綜合作戰能力最強的驅逐艦，一經面世就躋身世界一流，被譽為航母編隊的「帶刀護衛」。

張軍社稱，「最新型的水面艦艇可以非常直觀地向香港同胞呈現新時代中國國防與軍隊建設的豐碩成果，能讓他們真切領略到祖國國防力量的強大，進而提升民族自豪感，強化愛國之心」。

山東艦艦載戰鬥機（視覺中國）

張軍社表示，同時，香港作為對外開放的「橋樑」與「窗口」，最新型主戰艦艇訪問香港，能夠向外界充分展示中國軍隊的發展建設成就以及海軍艦艇編隊官兵的良好精神風貌。此外，張軍社認為，航母山東艦和055型驅逐艦等國之重器展示出強大的作戰能力，對於一些圖謀不軌的勢力自然有一定震懾意義。