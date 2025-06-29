山東艦訪港門票一文睇清｜周一起實名預約　7月5日及6日開放參觀

中國人民解放軍海軍山東艦航母編隊將於7月3日至7日訪問香港，期間編隊艦艇面向香港市民開放參觀。本次艦艇開放活動，通過WeChat（微信）駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」線上發放參觀票10000張，其中：山東艦2000張，湛江艦、運城艦8000張。6月30日起每日10時、15時、20時開始預約，約滿即止。



山東艦。（央視新聞）

山東艦預約。（駐港部隊）

一、山東艦開放安排

（一）開放時間：7月5日、6日。

（二）開放內容：在指定區域參觀山東艦及戰鬥機、直升機等艦載武器裝備，觀看訓練展示。

（三）安全檢查與交通安排：市民須持參觀票和個人身份證件，上午8時起位中環1號碼頭（中西區民輝街32號）接受安檢，後搭乘駐香港部隊統一安排的接駁船前往西面2號錨地登艦參觀。接駁船發船時間為上午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從山東艦返回中環1號碼頭的接駁船發船時間為10時50分至17時，每30分鐘一班。具體發船時間可能視情調整。

運城艦預約。（駐港部隊）

二、湛江艦、運城艦開放安排

（一）開放時間：7月5日、6日。

（二）開放內容：位昂船洲軍港參觀湛江艦、運城艦及艦載直升機等武器裝備，觀看訓練展示。

（三）安全檢查與交通安排：市民須持參觀票和個人身份證件，自行前往昂船洲軍營（深水埗區志昂路）。上午8時20分至下午16時30分從昂船洲軍營西門接受安檢後入營參觀，駐香港部隊展覽中心同時面向市民開放。

湛江艦預約。（駐港部隊）

三、開放對象

香港居民。

參觀山東艦時，因局部通道較為狹窄且需攀爬，為確保安全，謝絕11周歲（含）以下兒童、孕婦以及其他行動不便人士預約參觀，12周歲至17周歲（含）以下未成年人須與監護人同時預約，並由監護人陪同參觀。

參觀湛江艦、運城艦時，11周歲（含）以下兒童登艦須有監護人陪同參觀。

四、參觀票預約辦法

本次艦艇開放活動，通過WeChat（微信）駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」線上發放參觀票10000張，其中：山東艦2000張，湛江艦、運城艦8000張。6月30日起每日10時、15時、20時開始預約，約滿即止。

預約流程：關注WeChat駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」——點擊「艦艇開放」——進入「個人預約」——填寫相關信息——完成參觀預約。

第一步：關注駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」，點擊「發消息」。（微信公眾號截圖）

第二步：點擊「艦艇開放」。（微信截圖）

第三步：點擊預約。（截圖）

選擇時間。（截圖）

選擇時間。（截圖）

五、注意事項

（一）鑑於參觀人數受限，預約時須實名登記姓名、證件號碼等身份信息，確保一人一票。預約人與參觀人身份信息須保持一致，否則無法登艦參觀。

（二）市民登艦參觀前須憑預約所用的有效身份證件原件和電子二維碼位安檢處兌換紙質參觀票，接受核驗和安檢後方可登艦參觀。參觀票為登艦參觀憑證（非賣品），不得轉讓他人。

（三）為保障參觀者安全，請勿攜帶管制刀具、易燃易爆、腐蝕性等可能影響參觀秩序或危及軍事設施安全的物品。

（四）請自覺遵守參觀秩序，服從工作人員指引。未經允許，請勿進入非開放區域。

（五）請照看好同行的長者和兒童，避免出現安全問題，如需幫助，請聯繫身邊工作人員。

六、其他說明

（一）如遇惡劣天氣，活動無法舉行，將另行公告。如有任何異議，駐香港部隊保留最終解釋權。