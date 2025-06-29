中國核潛艇之父黃旭華骨灰汕尾安葬　墓碑刻上其對人生最凝練剖白

6月29日，中國核潛艇之父黃旭華的骨灰，在其家鄉廣東汕尾市安葬。墓碑背後的石頭上，刻了黃旭華院士對自己人生最凝練的剖白，「此生屬於祖國，此生屬於核潛艇，此生無怨無悔」。



黃旭華是中國著名船舶專家、核潛艇研究設計專家，中國工程院首批院士、中國第一代核動力潛艇研製創始人之一，共和國勳章、國家最高科學技術獎獲得者。他畢業於國立交通大學（現上海交通大學）船舶製造專業。

2025年6月29日，中國核潛艇之父黃旭華的骨灰在其家鄉廣東汕尾市安放。（央視新聞）

黃旭華親屬獻花。（央視新聞）

黃旭華的家屬擦拭骨灰盒。（央視新聞）

黃旭華原本的志向是從醫救人，但在抗戰期間，中國被日軍戰機轟炸的經歷，讓他萌生了學航空學造軍艦用科學救國的想法，他當時心想「想轟炸就轟炸，因為我們國家太弱了！我要學航空、學造船，我要科學救國！」

此後，海邊出生的黃旭華，以造船系第一名的成績進入國立交通大學（今上海交通大學），學術成長由此起步。

1958年，作為國家最高機密的中國核潛艇工程正式立項，黃旭華參加了「核潛艇總體設計組」工作，成為最早參與核潛艇研製的29人之一。為確保國家機密不泄露，他30年不曾回家。

黃旭華在核潛艇建造現場。（央視新聞）

「共和國勳章」獲得者黃旭華（2019年9月27日拍攝）。（新華社）

黃旭華原本的志向是從醫救人，但在抗戰期間，中國被日軍戰機轟炸的經歷，讓他萌生了學航空學造軍艦用科學救國的想法，考取了上海交通大學造船系，並最終投身潛艇研製。圖為2016年12月20日，黃旭華在辦公室內與同事交談。（新華社）

2017年11月17日，習近平邀請當時93歲的黃旭華（左）坐在自己身邊合影。（新華社）

2020年1月10日上午，中共中央、國務院在北京舉行國家科學技術獎勵大會。據悉，2019年中國科學技術獎共評選出296個項目和12名科技專家。其中，中國工程院院士黃旭華和中國科學院院士曾慶存分獲國家最高科學技術獎。

2025年2月6日，黃旭華因病醫治無效，在湖北武漢逝世，享年99歲。