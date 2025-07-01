日航飛東京航班10分鐘驟降8000米！乘客戴氧氣罩寫遺書：諗好點死

撰文：朱加樟
出版：更新：

日航一班由由上海飛往東京成田的航班出現驚魂事件，內媒指飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧，期間更有人寫遺書。後來飛機備降於日本大阪的關西機場。

飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。
飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。（影片截圖）
飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。（影片截圖）
飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。（影片截圖）
圖為2025年6月30日，日本航空公司（JAL）與春秋航空日本（Spring Japan）的一班客機急降關西機場，網上流傳機艙掉落氧氣面罩，供乘客們戴上的畫面。（小紅書圖片）

日媒共同社報道，當地時間6月30日晚上8點50分前後，一架由上海飛往東京成田機場的波音737客機在關西機場緊急降落。據日本國土交通省大阪航空局的消息，機上包括乘客和機組人員在內共有191人，均未受傷或身體不適。

報道指，該航班編號為JL8696/IJ004，為日本航空公司與其旗下廉航「春秋航空日本」的代碼共享航班。

據日本國土交通省等通報，飛機觸發顯示「增壓系統故障」的警報。機艙內疑似發生減壓狀況，飛行員向空管宣布進入緊急狀態，目前日航正在調查具體事故原因。

飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。（影片截圖）

內媒報道指，查詢飛行APP發現，該航班原計劃於6月30日下午5時35分起飛，實際起飛時間為下午5時49分，飛行過程中，十分鐘左右的時間內，飛機從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右。

一位乘坐該航班的乘客王女士（化姓）表示，事發時最開始時，她並沒有意識到情況有多嚴重，直到感覺空姐很著急，「（空姐）要哭的樣子，我立馬不淡定了，飛機上還有不少小孩子」。

王女士說，氧氣面罩掉落後，乘客都在吸氧，當時飛機內安靜得嚇人，「我都想好怎麼死了，這次大難不死，希望有後福」。

報道更指，有一名女乘客當時感覺到「一陣很急速的下沉」，「整個感覺機身是往下衝的」，她當時很害怕，還寫了一封給丈夫的遺書，「寫完的時候我都想哭了」。

內地春秋航空與「春秋航空日本」引混淆

事件引起熱議，不少乘客和網民起初誤以為涉事航班為內地春秋航空的航班。內媒《新京報》報道則指，春秋航空日本合資公司成立於2012年，由春秋航空公司與日本航空公司共同出資設立。2021年6月，日本航空成為控股股東，春秋航空保留33%股權。

春秋航空客服回應稱，春秋航空日本屬於單獨的航司。

有自稱旅客指受事件影響，留下心理陰影。（微博截圖）
深圳飛台灣客機跑道上停電3次兼煞車失靈　一半旅客即落機不敢搭幸福航空突停航　取消五一前全部航班　員工：工資才發到去年6月網傳東航機長口吐白沫「空中失能」　發Mayday求救緊急返降吉祥航空航班提供過期食品　旅客棄千元賠償拒簽保密協議酷航西安飛新加坡航班因機械故障返航　有旅客稱引擎失火
航空公司