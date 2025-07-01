日航飛東京航班10分鐘驟降8000米！乘客戴氧氣罩寫遺書：諗好點死

日航一班由由上海飛往東京成田的航班出現驚魂事件，內媒指飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧，期間更有人寫遺書。後來飛機備降於日本大阪的關西機場。



飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。

飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。（影片截圖）

飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。（影片截圖）

飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。（影片截圖）

圖為2025年6月30日，日本航空公司（JAL）與春秋航空日本（Spring Japan）的一班客機急降關西機場，網上流傳機艙掉落氧氣面罩，供乘客們戴上的畫面。（小紅書圖片）

日媒共同社報道，當地時間6月30日晚上8點50分前後，一架由上海飛往東京成田機場的波音737客機在關西機場緊急降落。據日本國土交通省大阪航空局的消息，機上包括乘客和機組人員在內共有191人，均未受傷或身體不適。

報道指，該航班編號為JL8696/IJ004，為日本航空公司與其旗下廉航「春秋航空日本」的代碼共享航班。

據日本國土交通省等通報，飛機觸發顯示「增壓系統故障」的警報。機艙內疑似發生減壓狀況，飛行員向空管宣布進入緊急狀態，目前日航正在調查具體事故原因。

飛機在十分鐘左右內從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右，乘客紛紛戴氧氣面罩吸氧。（影片截圖）

內媒報道指，查詢飛行APP發現，該航班原計劃於6月30日下午5時35分起飛，實際起飛時間為下午5時49分，飛行過程中，十分鐘左右的時間內，飛機從1.1萬米的高空快速下降至3200米左右。

一位乘坐該航班的乘客王女士（化姓）表示，事發時最開始時，她並沒有意識到情況有多嚴重，直到感覺空姐很著急，「（空姐）要哭的樣子，我立馬不淡定了，飛機上還有不少小孩子」。

王女士說，氧氣面罩掉落後，乘客都在吸氧，當時飛機內安靜得嚇人，「我都想好怎麼死了，這次大難不死，希望有後福」。

報道更指，有一名女乘客當時感覺到「一陣很急速的下沉」，「整個感覺機身是往下衝的」，她當時很害怕，還寫了一封給丈夫的遺書，「寫完的時候我都想哭了」。

內地春秋航空與「春秋航空日本」引混淆

事件引起熱議，不少乘客和網民起初誤以為涉事航班為內地春秋航空的航班。內媒《新京報》報道則指，春秋航空日本合資公司成立於2012年，由春秋航空公司與日本航空公司共同出資設立。2021年6月，日本航空成為控股股東，春秋航空保留33%股權。

春秋航空客服回應稱，春秋航空日本屬於單獨的航司。