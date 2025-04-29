幸福航空突停航　取消五一前全部航班　員工：工資才發到去年6月

西安本土航空公司幸福航空被爆停航，突然取消了4月28日至30日的全部航班。在幸福航空官網搜索該時間段內航班信息，均顯示該航線暫無航班或已售完。



幸福航空被指拖欠員工薪金。（微博＠幸福航空）

內媒報道，幸福航空取消了4月28日到4月30日每日16班的客運航班，4月30日之後的航班未顯示取消，但在銷售系統裡已買不到票。在多個在線旅遊平台上，「五一」之後幸福航空的航班暫時查不到售票信息。

《現代快報》報道，幸福航空一名財務工作人員表示，因為「公司沒錢飛了，員工工資才發到去年6月」。另外一名員工透露，公司長期處於沒錢狀態。

資料顯示，幸福航空是全球最大且唯一形成商業規模的國產民機運營商，擁有25架新舟60飛機，5架波音737-800飛機，員工1000餘名，建成過夜基地及外站4個，開通航線40餘條。

幸福航空現有員工1000多人，主要航線目的地有哈爾濱、長沙、煙台、大連、威海等。

據天眼查信息顯示，幸福航空由幸福奧凱航空企業管理有限公司100%控股，實控人為西安市政府國有資產監督管理委員會。