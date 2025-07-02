搞權色交易、受賄數額特別巨大　中國聯通原副總經理曹興信被公訴

周三（2日），據最高人民檢察院消息指，中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組成員、副總經理曹興信涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，由山東省濱州市人民檢察院審查起訴。近日，濱州市人民檢察院已向濱州市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告曹興信利用擔任中組部幹部四局副巡視員、副局長，公務員管理辦公室副主任、巡視員，公務員三局巡視員、副局長，中國聯合網絡通信集團有限公司黨組成員、副總經理等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，曹興信生於1966年10月，2023年出任中國聯通副總經理。2024年9月，官方通報其任上被查。

今年2月24日，中央紀委國家監委通報，經查，曹興信政治意識淡漠，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；組織原則缺失，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規收受禮金，搞權色、錢色交易；違規干預和插手執法活動；利用職務便利為他人在項目承攬、工作安排、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

曹興信嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予曹興信開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。