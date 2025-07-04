美國恢復飛機發動機等產品對華出口　中國商務部：對話合作是正道

中美倫敦經貿會談後，中國依法依規審批符合條件的管制物項出口許可申請。美國也採取相應行動。近日有報道稱，相關企業已接到美國商務部通知，恢復EDA軟件、乙烷、飛機發動機等產品對華出口。



對此，中國商務部新聞發言人表示，中美就倫敦會談框架細節達成共識，「中方將依法審批符合條件的管制物項出口許可申請。美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。」



發言人稱，「倫敦框架來之不易，對話合作才是正道，訛詐脅迫沒有出路。希望美方深刻認識中美經貿關系互利共贏的本質，繼續同中方相向而行，進一步糾正錯誤做法，以實際行動維護和落實好兩國元首通話重要共識，共同推動中美經貿關係行穩致遠。」

東方航空全球首架C919（註冊號B-919A）。（微博＠中國東方航空）

據路透社7月3日引述消息人士報導，美國航空引擎供應商通用航天（GE Aerospace）周四接獲美國商務部通知，解除數星期前實施的飛機引擎出口限制，現已獲准對中國飛機製造商中國商飛出口兩款分別用於C919和C909飛機的引擎。

報道指，這是中美貿易緊張局勢緩和的又一跡象。本周，美國還取消了向出口中國晶片設計軟體和乙烷的限制，顯示兩國之間的貿易談判正在取得進展。