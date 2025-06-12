中美會談｜商務部：依法批准一定數量的稀土相關物項出口許可申請

中美經貿磋商機制首次會議於英國倫敦當地時間6月9日至10日舉行，中國是否許可出口稀土成為這次會議談判關鍵。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月11日表示，與中國的協議已達成，所有磁鐵及必要稀土將會獲中國供應，待中國國家主席習近平與他最終批准。



6月12日下午，商務部召開例行新聞發布會，介紹中美經貿磋商機制首次會議情況。

商務部新聞發言人 何亞東表示，當地時間6月9日至10日，中美經貿團隊在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。雙方就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。

下一步，雙方將進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，繼續保持溝通對話，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，共同推動中美經貿關係行穩致遠。

關於稀土問題，中國作為負責任大國，充分考慮各國在民營領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已經依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。