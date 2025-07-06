酷熱天氣｜內地最大電力負荷創新高　在建最大火電廠新機組投產

《央視新聞》報道， 7月4日，全國最大電力負荷達到14.65億千瓦，創歷史新高。7月6日，中國在建最大火電廠，浙江北侖電廠的8號機組經過168小時滿負荷試運行後，今天順利投產。



工作人員動態巡查。（北侖發佈公眾號）

北侖電廠一期改造項目8號機組建成投產。（北侖發佈公眾號）

內地中東部正經歷今年以來最強高溫過程。帶動用電負荷快速增長。7月4日，全國最大電力負荷達到14.65億千瓦，創歷史新高。

據國家能源集團消息，中國在建最大火電廠，浙江北侖電廠的8號機組經過168小時滿負荷試運行後，今天順利投產。

北侖電廠位於浙江省寧波市北侖區，是華東地區主力電源點。此次擴建工程主要是建設8號和9號兩台百萬千瓦機組。項目採用多項先進技術，供電煤耗為257.24克/千瓦時，是國內同時期、同類型機組的綠色火電標桿。

在今年迎峰度夏期間，這兩台新機組將陸續全部投產。屆時，北侖電廠將以734萬千瓦的火電裝機容量，成為中國裝機規模最大的火力發電廠。

北侖電廠一期節能減排改造項目。（北侖發佈公眾號）

據介紹，8號機組投產後，年發電量預計在60億度，能夠滿足約200萬戶家庭一年的用電需求。9號機組正在加緊安裝和調試，今年投產後，北侖電廠年發電量將超400億度，為華東地區安全用電提供保障。