01甘肅行｜簡單化學元素助電動車電池革新　企業：中國代表了世界

在新能源賽道的激烈競爭中，一種中國獨有的新材料正在加速走向全球。6月24日，記者隨第六屆粵港澳媒體甘肅行走進甘肅白銀時代瑞象新材料科技有限公司，探訪這家正以「磷酸錳鐵鋰」打破國際技術壟斷、躋身全球新能源材料前列的甘肅企業。



時代瑞象總經理席多祥在接受《香港01》採訪時直言：「中國的就代表全世界了，全世界其他地方是沒有磷酸錳鐵鋰這個產品和工藝的。」據介紹，磷酸錳鐵鋰（LFMP）是磷酸鐵鋰的升級版，額外加入錳元素，既提升了低溫性能和安全性，又保持了成本優勢，被視為磷酸鐵鋰與三元材料之間的重要補充。



公司總經理席多祥介紹，該公司由大象能源與白銀有色集團共同成立，產線4月18日剛投產，6月初產品批次穩定性已達中高端水準，正在向下游客戶送樣驗證，「磷酸錳鐵鋰主要用在小動力、兩輪車，再就是儲能和乘用車。我們首期是兩萬噸磷酸錳鐵鋰，單體規模目前是全國最大的。」

「磷酸錳鐵鋰」是甘肅白銀企業研發的一種中國獨有的新材料。（鄭寧攝）

席多祥坦言，磷酸錳鐵鋰是磷酸鐵鋰的「升級版」，「裡面增加了錳元素，成本增加不大，錳比鎳、鈷便宜得多，但低溫性能補足了磷酸鐵鋰的不足，安全性也比三元電池更好。」他以此前小米SU7的爆炸事故為例說，「前期出現很多電動車起火爆炸，包括小米SU7影響面很大，它採用的是三元電池，過針刺、碰撞等測試時容易起火冒煙；我們這種磷酸錳鐵鋰就把低溫性能和安全性能都解決掉了。」

時代瑞象最新研發的磷酸錳鐵鋰電池。（鄭寧攝）

目前這款材料除供應小電動工具和兩輪車外，也已與寧德時代等頭部企業合作，目標進一步切入整車電池市場。「像寧德的M3P、國軒高科的啟辰一代、啟辰二代，都用磷酸錳鐵鋰跟其他三元材料互摻。我們的產品電性能指標、加工性能，包括雜質控制水準，都是全國目前最高的。」席多祥說。

記者現場看到，時代瑞象廠區內的核心工藝流程均為自主設計，除小量進口設備電磁出殼器來自美國，生產線國產化率逾九成。「就算美國那邊有供應問題，國內也有同類產品可以替代。」席多祥說，這一點充分確保了工藝可控、成本可管和供應鏈安全。

時代瑞象總經理席多祥。（鄭寧攝）

「磷酸錳鐵鋰」是甘肅白銀企業研發的一種中國獨有的新材料。（鄭寧攝）

磷酸錳鐵鋰的潛力亦體現在國家層面的支持上。據悉，甘肅是中國西部12省中唯一把磷酸錳鐵鋰列為「國家鼓勵類支持產業」的省份，同時該材料已被列入國家出口技術管制名單，顯示其戰略地位。「2022年全國只有一家在做，2023年到今年也僅4家能量產。我們是全國第四家，但單體產能最大，且工藝和穩定性領先同行。」席多祥強調。

目前，時代瑞象已與多所高校及科研機構合作，組建「產學研」聯盟，打造完整的原料、研發到終端應用的產業鏈，與周邊企業共同推動白銀市向「西部鋰都」邁進。時代瑞象也計劃在下半年啟動二期擴建，將總產能擴至4萬噸，第三期也會緊跟擴產。