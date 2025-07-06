湖南客船突遇大風翻側　29人落水2人遇難　救援人員劃破船底救人

據《央視新聞》，7月5日16時30分許，湖南資興市東江湖白廊水域突發11級強風自然災害，導致一班線客船發生側翻。經全力救援，目前，落水29人均已搜尋上岸，其中27人無生命危險，1人經搶救無效死亡，1名失聯人員於7月6日14時40分找到，但已無生命體徵。



湖南客船突遇大風翻側。（新華社）

據核實，涉事船隻系湘資興客136號，2025年6月20日經特別定期檢驗合格，處於適航狀態。該船隻乘客定額40人，實載29人（含船員2人），於15時40分左右從長盈頭碼頭髮航，航行至白廊鎮舊市村水壠水域突遇大風側翻。

目前，善後處置等相關工作正在有序進行中。

湖南客船突遇大風翻側。（新華社）

《瀟湘晨報》報道，資興市交通局副局長曹志金表示，車上的人員都配備有救生衣。救援人員趕到現場時，有13名船上人員漂浮在水面，均被第一時間救上岸。另有16名船上人員仍被困船艙內，救援人員通過快艇等方式將側翻船隻迅速拖至數十米遠的岸邊，以防船隻在湖中翻沉。與此同時，救援人員對船體進行切割。