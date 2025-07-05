追求低級趣味、沉迷打牌　湖南女縣官董莉莉遭開除黨籍

湖南省常德市桃源縣政協原黨組書記、主席董莉莉，涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍。



經查，董莉莉身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，毫無紀法底線，對黨不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；廉潔底線失守，違規投資入股民營企業、違規借貸收息；違規干預和插手建設工程項目承發包；追求低級趣味，沉迷打牌；利用職權為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

董莉莉嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

董莉莉。（網上圖片）

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經常德市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定給予董莉莉開除黨籍處分；按規定取消其享受的退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

今年2月18日消息，董莉莉涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，接受常德市紀委監委紀律審查和監察調查。

公開信息顯示，董莉莉，1959年出生，大學文化，2007年10月任桃源縣政協主席、黨組書記，2012年11月再次當選桃源縣政協主席。報道顯示，她還曾擔任桃源縣教育基金會黨支部書記。