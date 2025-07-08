甘肅幼稚園血鉛超標事件擴大　繼幼兒後多名老師中招有人超標逾倍

甘肅天水褐石培心幼兒園近日被曝多名幼童被檢出血鉛超標，隨後多名老師經檢測也嚴重超標。周一（7日）深夜，一名老師的家屬向內媒透露，已知兩位老師檢測結果，一人為395μg/L（微克每升），另一位則超500μg/L，而成人血鉛正常參考值應該是200μg/L。



老師王麗透露，她在約半個月前出現過頭暈、惡心的症狀，身邊也有個別同事有類似反應，但大家都不以為意，以為只是生理期反應，直到血鉛超標事件爆發後，她去檢查，結果周一收到了陜西西安市中心醫院出具的血鉛檢測單，數據顯示血鉛值為395μg/L。同日下午，在西安市中心醫院帶孩子就診的一位家長證實，下午多名老師在該院拿到血鉛檢測結果，均嚴重超標。

王麗血鉛值為395μg/L。（澎湃新聞）

據王麗了解，其他老師的檢測結果也比較高，但具體多少不清楚。甘肅天水市政府相關部門向他們表示，已針對此次血鉛異常事件設立了專門的專家醫生團隊，對血鉛異常的老師們，進行專業治療。不過王麗表示，事發至今，當地有關部門沒有向她們說明具體是什麼添加劑導致中毒，她打算之後再到醫院看看情況。

此前，天水方面召集褐石培心幼兒園的家長開過一次通報會，會上曾透露初判為三色棗發糕和玉米腸卷添加劑超標。

多名患兒留院。（極目新聞）

報道指，目前，天水褐石培心幼兒園三所關聯幼兒園—蒙迪愛幼兒園、渭北幼兒園及慈愛幼兒園均正常開園，家長反饋，已出的檢測報告中，尚未發現這三所幼兒園的孩子血鉛異常情況。

至於褐石培心幼兒園大多孩子已因血鉛數據異常入住了西安市中心醫院，住院證上明確診斷為「鉛中毒」。據內媒周日（6日）搜集到在西安市中心醫院血檢的74名幼兒血鉛檢驗報告單，其中70名幼兒血鉛超標、4名幼兒血鉛正常。血鉛未超標的4名幼兒都沒有在褐石培心幼兒園就讀。

一名幼兒牙齒上的黑色物質。（極目新聞）

報告單還顯示，兒童血鉛正常參考值應小於100μg/L。但血鉛超標的70名幼兒中，有3人大於500μg/L。

此外，多名家長稱，檢驗報告是在不同地方發的，原因是「為了防止聚集」。而來自甘肅天水的相關部門工作人員在西安現場動員，希望在當地的老師們回天水治療。