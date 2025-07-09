相聲演員楊少華午休時離世　享年94歲　上午還坐輪椅參加剪綵

內地著名相聲演員楊少華，周三（7月9日）下午離世，享年94歲。內媒報道指，楊少華當日上午仍出席剪綵，狀態並無異常。



楊少華離世當日上午出席了天津一間餐廳的剪綵。（影片截圖）

楊少華坐在輪椅上。（影片截圖）

據《九派新聞》報道，內地社交平台上有影片顯示，7月9日上午，楊少華出席了天津一間餐廳的剪綵，當時身形消瘦的他坐在輪椅上，身後有幾人陪同，有人說，「這麼熱的天氣，楊少華老師來新店剪綵，真是太辛苦了。」

該餐廳工作人員介紹，楊少華參加剪綵時的狀態挺好的，沒看到有異常。關於楊少華離世的消息，其稱「不清楚」，「中午還在這呢，下午就不知道了。」

楊少華離世，享年94歲。（網上圖片）

及至7月9日下午，內地相聲演員苗阜、相聲主持人小佀發布了楊少華離世的消息。另據著名相聲演員李金鬥透露，楊少華是在家中午休時安詳離世，「生前狀態良好，去世時安詳無痛苦。」

公開資料顯示，楊少華，1931年出生於北京，內地相聲男演員，影視男演員。楊少華早年家庭生活貧苦，12歲時拜相聲名家郭榮啟為師，在北京啟明茶社學相聲，16歲開始登台演出。

1951年，楊少華到天津做鉗工，成為工廠工會的文藝骨幹，後被調入南開區曲藝團，正式成為一名專業相聲演員。後來，他調入天津市曲藝團，曾為相聲大師馬三立捧哏。

楊少華與兒子楊議。（網上圖片）

20世紀70年代，楊少華開始為馬三立的兒子馬志明捧哏，共同呈現了《戒煙》、《地理圖》等經典相聲節目，深受觀眾喜愛。90年代初，又改與趙偉洲搭檔，合作表演了《枯木逢春》、《危言聳聽》、《最佳顧客》等頗具影響的相聲節目，創造出了在捧哏演員使「蔫哏」的獨特表演手法。

2018年2月15日，楊少華首次登上央視春晚的舞台，表演小品《為您服務》，飾演一位存款又急忙取款的老年人。2019年2月19日，楊少華參加央視元宵晚會，表演相聲《歡歌笑語》。2021年2月26日，楊少華參加央視元宵晚會，與兒子楊議等相聲演員表演猜燈謎《送春聯》。