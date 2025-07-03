浙江長者遭青蟹刺傷感染｢食人肉菌｣　截肢搶救9日仍離世

浙江溫州樂清市人民醫院發佈一起死亡病例，指近日一名長者處理青蟹（當地稱蝤蛑）時，不慎被蟹腿刺傷左手，感染創傷弧菌，截肢後仍不幸離世。



2021年8月11日，浙江溫州，在樂清市南嶽鎮「蟹公寓」里一隻正在脫殼的青蟹。（視覺中國）

浙江溫州樂清一位長者在家處理青蟹時，不慎被蟹腿刺傷左手，他以為只是小傷，只是貼上創可貼。之後，老人的手部傷口有些腫脹，但他也沒有及時到醫院就診。

然而次日一早，長者左手臂出現明顯紅腫熱痛，並伴有頭暈乏力症狀，被家人送往樂清市人民醫院急診。醫生考慮為「膿毒性休克創傷弧菌感染和急性腎衰竭」，立即將患者收住重症醫學科治療。

入重症醫學科後，大爺呼吸費力，胸悶，左上肢疼痛明顯，醫生用敏感雙聯抗生素、機械通氣等對症支持治療。入科1小時，長者上肢進展迅猛，出現了壞死性筋膜炎。而手外科急診行局部清創後效果不佳，長者的左上肢繼續惡化，並出現了腎衰表現，醫生當機立斷為大爺行左上肢截肢術，術後又進行血液透析治療。但經過9天時間的搶救，大爺還是不幸離世。

青蟹示意圖。（視覺中國）

醫生提醒

據《溫州日報》報道，創傷弧菌被稱為「食人肉菌」，廣泛存在於近海淤泥、海產品中，牡蠣、毛蚶、帶魚等帶菌率尤其高。它有個恐怖的特點：通過皮膚小傷口或生食海鮮侵入人體後，48小時內死亡率超50%，超過72小時未治療，死亡率接近100%。

醫生提醒，在處理海鮮時一定要佩戴防護手套，若不小心受傷後一定要徹底消毒，如果不慎受傷並出現疑似症狀，請立即就醫。創傷弧菌具有嗜鹽性，切勿使用生理鹽水或將鹽撒到傷口上，以免加重感染。