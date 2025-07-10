嫦娥六號月壤最新研究成果　首次揭開月背演化歷史

7月9日，中國科學院召開新聞發布會，發布嫦娥六號月球樣品研究的最新進展，並系統梳理了自接收嫦娥六號月球樣本一年來取得的系列成果，分別揭示了月背岩漿活動、月球古磁場、月幔水含量及月幔演化特徵，首次為人類揭開了月球背面的演化歷史。

四項研究成果已於7月9日晚以封面文章形式在國際學術期刊《自然》（Nature）上發表。



《央視新聞》報道，這四項科研成果中，最新發表的揭示月幔演化特徵研究中，科研團隊利用嫦娥六號在月球背面南極-艾特肯盆地內採集到的玄武岩樣本開展研究工作。這些玄武岩源於月球內部月幔的熔融產生岩漿上升噴發至月表。專業領域將這一產生玄武岩漿的月球內部熔融區域稱為月幔源區。

通過對這些約28億年前形成的玄武岩樣本進行岩相學和礦物化學等分析，研究團隊全面揭示了其化學成分特徵；同時利用玄武岩的同位素分析，研究人員進一步發現嫦娥六號著陸區之下的月幔源區極其缺乏易熔元素，這些易熔元素指的是傾向於在熔體中富集的元素。

科研人員向離子探針中裝檢測樣本。（央視新聞）

基於此，科研團隊提出了該區域玄武岩源區物質的兩種可能的形成原因：既可能是月球最初形成的「先天狀態」，也可能是後期南極-艾特肯盆地巨型撞擊作用的「改造結果」。這項研究成果為人類首次獲取的月球背面樣品揭示深部月幔物質特性提供了關鍵證據。

除了最新發表的這一成果外，樣本返回地球一年來，中國科學家通過嫦娥六號樣品還取得了多個首創性關鍵進展，包括揭示月背在約42億年前和28億年前存在兩期不同性質的玄武質火山活動，表明月球背面可以維持持久的火山活力；獲得月背古磁場信息，發現月球磁場強度可能在28億年前發生過反彈，指示月球發電機磁場並非單調衰減而是存在波動；獲得月球背面月幔的水含量，發現其顯著低於正面月幔，指示月球內部水分布也存在二分性。

科研人員向超導磁力儀中放置月壤樣本。（央視新聞）

科研團隊討論實驗數據。（央視新聞）

據了解，月球的 「二分性」是指其正面和背面在形貌、成分、月殼厚度、岩漿活動等方面存在顯著差異，但月球「二分性」的形成機制仍然懸而未決，是月球科學研究中亟待解決的關鍵問題。

此前，科學界對於月球背面的認識主要基於遙感研究，嫦娥六號在人類歷史上首次攜帶1935.3克月球背面樣本返回地球，這些樣本採集於月球上最大、最深且最古老的撞擊坑——南極-艾特肯盆地，為厘清月球正面和背面物質組成的差異、破解月球二分性之謎提供了難得的機遇。

科研人員查看岩屑顯微鏡成像照片。（央視新聞）

科研團隊將樣本密封封裝裝置轉入解封操作台。（央視新聞）

中國科學院院士吳福元表示，南極-艾特肯盆地是月球三大構造單元之一，直徑約2500公里，該撞擊坑形成的能量大約相當於原子彈爆炸的萬億倍，但這種大型撞擊到底對月球演化造成怎樣的影響，一直是未解之謎。此次在《自然》雜誌發表的4篇文章，首次系統揭示了南極-艾特肯大型撞擊的效應，這是成果的核心亮點。

中國科學家利用嫦娥六號樣本還取得了其他許多科學突破，例如中國科學院國家天文台與合作者發表嫦娥六號返回樣本的首篇研究論文，揭秘了樣本的物理、礦物和月幔演化特徵；中國科學院廣州地球化學研究所與合作者也發現月球背面存在28億年前火山活動，並發現其月幔源區極度虧損，由此提出月球岩漿活動分布是月殼厚度以及源區物質組成共同作用的結果，為月海玄武岩分布的二分性提供了新的認識；中國科學院地質與地球物理研究所與合作者首次精確測定南極-艾特肯盆地形成於42.5億年前，讓人類在了解太陽系早期大型撞擊歷史方面有了更精確的「宇宙時鐘」標尺。