中國上半年進出口21.79萬億同比增2.9%　對美進出口總值跌9.3%

7月14日上午10時，國新辦舉行新聞發布會，請海關總署副署長王令浚介紹2025年上半年進出口情況，並答記者問。據海關統計，今年上半年，中國貨物貿易進出口21.79萬億元人民幣（下同），同比增長2.9%。其中，出口13萬億元，增長7.2%；進口8.79萬億元，下降2.7%。



僅今年6月，中國以美元計價出口同比增長5.8%，預估為增長5.0%；以美元計價進口同比增長1.1%，預估為增長0.3%。



王令浚介紹，上半年，中國外貿規模穩定增長。中國進出口規模站穩20萬億元台階，創歷史同期新高。從季度走勢看，二季度進出口同比增長4.5%，較一季度加快3.2個百分點，連續7個季度保持同比增長。

雖然中國對美國進出口總值在今年上半年出現下降，但中國外貿「朋友圈」更加多元。

王令浚在回答記者提問時表示，上半年，中國對美國進出口總值為2.08萬億元，同比下降9.3%。其中，出口1.55萬億元，下降9.9%，進口5303.5億元，下降7.7%。受美國所謂「對等關稅」影響，中美貿易由第一季度同比增長轉為第二季度同比下降，降幅達到了20.8%。

近期，日內瓦、倫敦經貿會談取得積極進展，中美貿易有所回升。6月份進出口值從5月份不到3000億元，回升到超過3500億元，同比降幅也明顯收窄。

王令浚表示，目前中美雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。中方再次強調，日內瓦共識和倫敦框架來之不易，訛詐脅迫沒有出路，對話合作才是正道。希望美方繼續同中方相向而行，讓合作成為中美經貿的主旋律，推動全球貿易體系重回公平與開放的軌道，為全球經濟復甦和增長作出應有的貢獻。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2018年4月4日，鏡頭下在美國加州長灘港J碼頭待處理的貨櫃。（Reuters）

另一方面，中國上半年對共建「一帶一路」國家進出口11.29萬億元，增長4.7%，占進出口總值的51.8%，較去年同期提升0.9個百分點。其中，對東盟進出口3.67萬億元，增長9.6%。同期，對歐盟、韓國、日本等進出口都實現了增長。

此外，上半年中國機電產品出口7.8萬億元，增長9.5%，占出口總值的60%，較去年同期提升1.2個百分點。其中，與新質生產力密切相關的高端裝備增長超兩成，代表綠色低碳的「新三樣」產品增長 12.7%。可見中國出口動能向優向新。

上半年，中國國內內需擴大帶動進口趨穩。隨著「兩重」「兩新」等政策持續發力，二季度進口轉為正增長。中國石化、紡織等機械設備進口增速都達到了兩位數，電子元件等關鍵零部件較快增長，原油、金屬礦砂等重要原材料進口量增加。

外貿經營主體也不斷釋放活力。上半年，中國有進出口實績的外貿企業62.8萬家，歷史同期首次突破60萬家，較去年同期增加4.3萬家。其中，民營企業54.7萬家，進出口增長 7.3%，占進出口總值近6成。