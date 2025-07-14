中國海關：進出口規模創新高　有能力面對個別國家濫施關稅風險

《央視新聞》報道，今天（7月14日）上午，國務院新聞辦公室召開新聞發佈會，海關總署副署長王令浚介紹今年上半年貨物貿易進出口情況，指個別國家濫施關稅，違背國際貿易規則，但多元穩定的市場、創新優質的產品、應變求新的外貿主體，讓我們有底氣、有信心、有能力應對各種風險挑戰。



2025年7月13日，青島港前灣集裝箱碼頭集裝箱作業繁忙有序，盛夏時節一派高效運營景象。（視覺中國）

王令浚介紹，上半年，中國對190多個國家和地區進出口實現增長，貿易規模超過500億元的夥伴數量達到61個，比去年同期增加了5個。

在對歐盟、日本、英國等傳統市場實現增長的同時，新興市場貢獻了更多的增量，上半年對非洲進出口1.18萬億元，增長14.4%，對中亞進出口3572億元，增長13.8%。「爬坡過坎，關鍵是提振信心」。最新一期中國海關貿易景氣調查結果顯示，出口企業和進口企業信心都連續兩個月回升。

港口。（資料圖片）

當前，個別國家濫施關稅，違背國際貿易規則，給全球經濟發展帶來嚴峻挑戰，近期多個國際組織都下調了今年全球的貿易增速。儘管面臨外部不確定性，但多元穩定的市場、創新優質的產品、應變求新的外貿主體，讓我們有底氣、有信心、有能力應對各種風險挑戰。

上半年貿易進出口情況介紹

據海關統計，今年上半年，中國貨物貿易進出口21.79萬億元人民幣，同比增長2.9%。其中，出口13萬億元，增長7.2%；進口8.79萬億元，下降2.7%。

具體來看，主要有以下5個方面的特點:

一是外貿規模穩定增長。上半年，中國進出口規模站穩20萬億元台階，創歷史同期新高。從季度走勢看，二季度進出口同比增長4.5%，較一季度加快3.2個百分點，連續7個季度保持同比增長。

2025年7月13日，江蘇揚州港，生產作業場景。（無人機照片/視覺中國）

二是外貿「朋友圈」更加多元。上半年，中國對共建「一帶一路」國家進出口11.29萬億元，增長4.7%，占進出口總值的51.8%，較去年同期提升0.9個百分點。其中，對東盟進出口3.67萬億元，增長9.6%。同期，對歐盟、韓國、日本等進出口都實現了增長。

三是出口動能向優向新。上半年，中國機電產品出口7.8萬億元，增長9.5%，占出口總值的60%，較去年同期提升1.2個百分點。其中，與新質生產力密切相關的高端裝備增長超兩成，代表綠色低碳的「新三樣」產品增長12.7%。

2025年7月12日，安徽港口集團蕪湖港朱家橋港區碼頭貨場，大批奇瑞集團各品牌汽車等待裝船運往海外市場。（視覺中國）

四是內需擴大帶動進口趨穩。隨着「兩重」「兩新」等政策持續發力，二季度進口轉為正增長。上半年，中國石化、紡織等機械設備進口增速都達到了兩位數，電子元件等關鍵零部件較快增長，原油、金屬礦砂等重要原材料進口量增加。

五是外貿經營主體活力不斷釋放。上半年，中國有進出口實績的外貿企業62.8萬家，歷史同期首次突破60萬家，較去年同期增加4.3萬家。其中，民營企業54.7萬家，進出口增長 7.3%，占進出口總值近6成。