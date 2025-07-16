挑戰西方製藥主導地位　中國去年新藥上市數量超歐趕美

全球生物製藥行業正在經歷翻天覆地的變化，中國正從曾經的仿製藥大國崛起成為挑戰西方創新製藥主導地位的新力量。



《彭博社》近日提出分析數據報道，指中國去年進入研發階段的新型藥物數量激增至1250多種，已狠甩歐盟，直追美國的1440種。在數量之外，中國研製的新型藥物也不斷獲得全球最嚴格的藥品監管機構和西方製藥巨頭的認可。

報道介紹，中國官方於2015年啟動藥品監管制度改革，當時僅有160種新化合物進入全球創新藥物研發線，佔比不到6%，落後於日本和英國。但隨著改革簡化藥品評審流程和效率，強化數據質量標準，輔以《中國製藥2025》將生物技術藥物新產品列為十大重點領域之一，結果吸引了大量資金湧入，在人才方面，許多受過海外教育和培訓的科學家與企業家紛紛加入這場製藥熱潮。

報道指出，中國生物技術企業的關鍵優勢在於其研發效率和成本優勢，如龐大的患者群體和集中式醫院網絡成為重要的加速器，能夠以更低的成本、更快速地開展從實驗室實驗、動物測試到人體試驗的每個研究步驟。反映在成本差異，意味著這些中國公司可以同時進行多個試驗，以快速找出成功者。

根據數據分析和咨詢公司GlobalData的數據，自2021年以來，中國已成為全球發起臨床研究最多的國家。