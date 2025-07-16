黃仁勳著唐裝亮相鏈博會　大讚中國AI市場　稱華人歸國是美國損失

英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳日前抵達北京，並於今日（16日）出席第三屆鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）開幕式，這也是黃仁勳今年內第三次現身中國內地。在鏈博會開幕式上，黃仁勳特意脫下皮衣，換上唐裝亮相。



黃仁勳穿唐裝亮相鏈博會。（視覺中國）

黃仁勳穿唐裝亮相鏈博會。（視覺中國）

黃仁勳在採訪時表示，每個國家都有各自珍視的資源、技術能力和先進技術，他們可以利用這些技術和資源進行交換，國際交流是一件好事，只要有公平的貿易和公平的交換，以及開放的市場，「我相信事情會逐漸恢復正常，我們終將找到一條道路」。

「貿易協議」則對英偉達影響不大。黃仁勳說，英偉達專注構建世界上最優秀的技術，向全世界提供服務，並在法規允許的市場中服務客戶。

對於中國的AI市場，黃仁勳形容是「充滿活力」。他表示全世界有超過50%的AI研究人員在中國，是這個行業的活力、企業競爭、超大規模的研究人員共同創造了中國的AI奇蹟。每次來到中國大陸看到的都是澎湃的能量和勃勃的生機。

黃仁勳出席第三屆鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）開幕式並接受媒體採訪。（視覺中國）

近兩年，大批研究人員從美國返回中國，黃仁勳認為，「選擇回國是自然而然的事情，這里是他們的家。」他也直言，雖然為這些學子能夠回到祖國感到高興，但這對美國來說是巨大的損失，當最聰明的頭腦在接受教育之後離開，「對我們來說確實是一次流失」。

他表示，自己也是移民，父母當時就是為了追求「美國夢」而來到美國，他仍舊希望美國能夠繼續成為一個人們可以追求「美國夢」的國家。

黃仁勳說，中國大陸不僅擁有的是龐大的市場，同時還有技術創新發展需要的機械工程、軟件開發、人工智能方面的綜合專業能力，三個領域都擁有非常豐富的資源和人才，這是很多人忽視的中國的優勢，有如此的根基，中國現代科技領域必然會快速發展。