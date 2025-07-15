黃仁勳再訪中國內地：Nvidia將開始在中國市場銷售H20芯片

英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳昨日抵達北京，為年內第三次現身中國內地。據央視報道，黃仁勳在今日（15日）接受採訪時宣布兩個重要進展：美國已批准H20芯片銷往中國，英偉達將推出RTXpro GPU。



黃仁勳表示：「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快發貨H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。第二個消息是，我們還將發布一款名為RTX Pro的新顯卡。這款顯卡非常重要，因為它是專為計算機圖形、數字孿生和人工智能設計的。」

2025年5月29日，美國加州伯克利，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳造訪勞倫斯伯克利國家實驗室（Lawrence Berkeley National Lab ），宣布美國超級電腦將採用Nvidia即將推出的 Vera Rubin 晶片。（Reuters）

美國政府今年4月決定禁止英偉達向中國市場銷售其H20芯片。H20，是為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的AI加速器。H20基於英偉達Hopper架構，擁有CoWoS先進封裝技術。H20更適用於垂類模型訓練、推理，無法滿足萬億級大模型訓練需求，整體性能略高於910B。