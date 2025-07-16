美軍F-15EX戰機首駐沖繩　內媒軍評：充當解放軍殲-20「磨刀石」

日本《共同社》早先報道，兩架美國空軍最新型F-15EX重型戰鬥機日前飛抵駐日美軍沖繩嘉手納基地，為該型號戰機首度進行海外部署。根據美方規劃，從2026年起，美軍將於該基地部署多達36架F-15EX，以強化第一島鏈的作戰能力。



報道介紹，此次抵達嘉手納的共有4架美軍戰機，包括F-16C、F-15E各一架，以及兩架F-15EX。美軍第18戰鬥機聯隊證實，這兩架F-15EX隸屬佛羅里達州埃格林空軍基地第85測評中隊，將於當地進行演訓任務，以驗證部署流程與後勤支援效能，並為未來擴大部署累積操作經驗。

《騰訊網》7月16日於軍事專欄發表署名「空天力量」軍評文章，內容引述美國國防部作戰測試與評估辦公室報告指出，F-15EX在載彈量與航程上遠超傳統F-15，可搭載超過13.5噸武器，最多攜帶22枚導彈，最大航程超過3000公里，能以較低成本執行常規打擊與戰略威懾任務。波音公司曾宣稱F-15EX最大飛行速度達3馬赫，但在媒體質疑下，該數據逐步下修至2.9馬赫，最終降至2.497馬赫，引發外界關注。

2024年4月14日發布圖片中，以色列空軍出動F-15鷹式戰鬥機執行攔截伊朗無人機的任務。（Reuters）

文章指出，儘管如此，F-15EX仍被視為美軍目前「最強非隱形戰鬥機」，其服役時間甚至晚於F-35A隱形戰機，並大量採用第五代機種的先進航電設備。五角大樓對其評價極高，認為具備對抗隱形戰鬥機的能力，能「有效扮演所有空中優勢角色，包括對抗敵方第五代戰機的防禦性與進攻性制空能力，以及針對所測試威脅的空對地能力」。

至於美方決定將F-15EX部署至嘉手納基地，文章分析背後反映出其面臨的戰略壓力，如此前美軍在沖繩部署有44架F-15C/D型戰機，但隨著解放軍空軍戰力迅速現代化，該型戰機已逐漸落於下風，加上機體老化問題嚴重，美軍最終選擇撤離C/D型戰機，改採輪調方式從本土與其他基地派遣機隊支援。

評論文章指出，雖然美軍尚有F-22與F-35機型可選，但F-22數量有限且需優先部署於阿拉斯加前線，不宜派遣至第一線；而F-35雖為第五代機型，設計卻非以空優為主，加上爬升速度慢，不適合嘉手納基地所需的攔截任務。最終，美方選定自去年起全面量產的F-15EX，並計劃自2026年春季起「永久性」部署36架至嘉手納基地，以維持美軍在西太平洋的空防優勢。

殲-20將亮相佛山軍事航天展。（佛山潭洲國際會展中心官網）

然而，解放軍亦在東海方向加強部署。早在2023年就有報道指出，解放軍殲-16戰機成功驅離美軍F-35，西方媒體分析此舉可能得益於空警機或地面反隱形雷達的協同支援。至於殲-20隱形戰機，則在2022年與空警-500組合成「殲-20+空警-500」作戰單元，並於東海方向對抗中成功壓制美軍「F-35A+E-3」組合，獲得時任美太平洋空軍司令威爾斯巴赫的公開讚揚。

文章總結認為，儘管美軍將F-15EX視為當前「最優選擇」，並試圖藉此重建第一島鏈的空中優勢，但若想真正「威懾中國」，恐怕仍遠遠不夠，評論最後驟下結論認為，「這充當解放軍日常訓練的磨刀石還差不多」。