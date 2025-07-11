首見雙座隱形戰機！殲-20S傳已服役　中國空軍邁入「雙隱形」時代

解放軍殲-20雙座版隱形戰機殲-20S近期頻繁出現在中國各地上空，引發外界高度關注。《歐亞時報》（The EurAsian Times）7月9日報道指出，殲-20S疑似已正式入列中國空軍，成為全球首款服役的雙座第五代戰機，象徵解放軍航空戰力邁向新里程碑。



報道提到，自7月初以來，殲-20A、殲-20S、中國新一代第五代戰機殲-35A，以及艦載版殲-35的相關照片不斷在中國社群媒體上曝光。軍事觀察人士指出，殲-35A已加入中國空軍第1航空旅，使中國成為全球第二個同時部署兩款隱形戰機執行作戰任務的國家，僅次於美國。

網上瘋傳的新照顯示，中國的全球第一款雙座5代戰機殲-20S似乎已服役。（微博）

儘管解放軍方尚未公開證實殲-20S的服役狀態，但外界普遍認為，近期釋出的最新照片即為其入列證據之一。照片中可見殲-20S機身印有五位數序號，疑似與駐紮在河北省的中國空軍第172航空旅有關。該部隊為解放軍首支接裝殲-20「威龍」戰機的部隊，並兼具高級飛行訓練與作戰預備任務。此外，戰機機身上還印有中國國徽，顯示其可能已正式編入作戰序列。

分析認為，殲-20S的服役是中國空軍發展史上的重大突破。該機型為全球首見的雙座第五代戰機，目前美國的F-22「猛禽」與F-35「閃電II」均採單座設計，主要考量雷達截面積（RCS）與隱形性能，以及機體重量與敏捷性等因素。

美軍戰績F-22。（微博@CAN-MUGUA）

然而，報道指出，雙座設計亦具明顯優勢。例如在訓練與轉型過渡階段，第二名飛行員可協助掌握複雜系統運作；在實戰中，也可分工執行數據融合、電戰操作、無人機協調等任務，提升任務效率與操作負擔的分攤能力。對於深入敵方空域、突破高防空壓力環境下的打擊任務，雙座設計尤具戰術價值。

報道援引專家分析指出，中國選擇發展雙座第五代戰機的戰略考量，可能有助於未來配合無人作戰系統的協同作戰，並更靈活地應對日益複雜的現代空中戰場環境。