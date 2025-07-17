青年就業難　學者：中國「尼特族」規模擴大

隨著中國經濟成長放緩，就業市場壓力加劇，青年求職困難日益凸顯。近日，學者警告，不就學、不就業、不參加培訓的「尼特族」（Not in Education, Employment or Training, NEET）規模擴大，大量青年人力資本閒置恐對經濟與社會穩定構成長期負面影響。



據財新網7月16日報道，對外經濟貿易大學教育與開放經濟研究中心研究員蘇麗鋒在2025年勞動經濟學會第二季就業形勢分析會上指出，中國「尼特族」絕對規模持續擴大，問題正從偶發性轉為普遍性。其研究顯示，2018年至2022年，16至34歲青年勞動參與率從93.3%降至86.1%，顯示越來越多青年退出勞動力市場，成為隱形失業群體。

蘇麗鋒分析，尼特族形成的主因是青年畢業後長期找不到「合意」工作，對收入與職涯發展逐漸喪失信心，最終選擇退出勞動市場。她表示，這一現象促使各界重新審視高等教育擴招對緩解就業壓力的效果。雖然擴招短期內減輕16至24歲青年的就業壓力，但畢業後延遲的就業困難可能導致「大齡化」尼特族增加。

西南財經大學經濟與管理研究院教授歐陽俊在會上指出，當前中國就業問題不在於勞動力需求不足，而在於大學畢業生期望的高品質就業崗位供給有限。他建議，應協助企業提升職缺品質，以促進充分就業。

蘇麗鋒強調，若尼特化現象未獲有效遏制，大規模人力資本閒置將對經濟成長與社會穩定構成長期威脅，亟需政策關注與解決。