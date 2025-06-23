不當社畜改當孝子　內地青年興起當「全職乖孫」

繼「全職兒女」後，內地近日又悄然興起一種新型態的「職業」——「全職乖孫」。有媒體報道，面對當前就業困境，一些內地年輕人選擇離開競爭激烈的大城市，回到家鄉專職照顧年邁的祖父母，既解決自身的就業問題，也讓老人獲得陪伴與照護。



據觀察介紹，有青年在畢業後考研、公務員等多條道路皆未能如願，也找不到心儀的工作，這時接到爺爺的電話，直道「你給我伺候好了多活兩年，比你出去幹點啥都強」。該名青年認為，「現在我爺退休金一個月一萬（人民幣，下同），他3000我7000。他不再是空巢老人，我也解決了就業問題」。

根據網上資訊，許多「全職乖孫」在社交平台分享自己的日常生活，從買菜做飯、打掃房間、陪伴逛街喝奶茶，到一起練瑜伽。報道形容，他們「主打服務周到，提供情緒價值，讓老人幸福感滿滿」。

內地養老服務從業人員面臨缺口。（資料圖片）

相較於「全職兒女」多是陪伴五、六十歲仍具生活自理能力的父母，常被批評為「精緻啃老族」，「全職乖孫」則多照顧年邁甚至失能的祖父母，因此被社會視為更具「孝心」，甚至連父母也不再催促這些年輕人找工作，「因為他們明白你不是在逃避社會，而是在替他們盡孝」。

亦有「全職兒女」轉行成為「全職乖孫」，坦言照顧還不需要照顧的父母令人產生虛度光陰的感受，「而爺奶似乎時刻都要幫忙，這種實實在在被需要的感覺，別提多得勁了」。

目前，內地多地人口老齡化嚴重，養老金收不抵支。（網上圖片）

分析指出，這股「全職孫輩」現象，實際上折射出青年就業困境。今年4月，中國16至24歲不含在校生的城鎮勞動力失業率高達15.8%，平均每6人就有1人失業，殘酷現實讓不少青年選擇躲進家的避風港。

雖然不少網民認為「全職乖孫」同時解決養老與就業兩大社會難題，但亦有人質疑此路非人人可行，認為「乖孫」的飯碗其實門檻極高，質疑多少人能有個退休金高到能養活你的爺奶？，也不少人嘆「我的農民爺爺，養老金才100多元」」，一語道破現實與階層差距。