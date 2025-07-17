攜程旅行團新西蘭遇巴士側翻多傷　團友批未獲援助發燒仍繼續行程

近日，一起發生在新西蘭的高速公路旅遊大巴側翻事故引發關注。消費者李女士向內媒投訴稱，她與母親參加的攜程旅遊團在6月4日遭遇事故，導致10人不同程度受傷。然而，攜程旅遊被指未及時提供援助，僅提出人均賠償1000元（人民幣．下同）的方案，引發遊客不滿。



攜程旅行出團通知書截圖。（澎湃新聞）

據李女士介紹，她與母親報名了攜程旅遊組織的12天11夜新西蘭旅遊團，人均費用24225元。行程於5月31日從上海出發，6月2日抵達奧克蘭。6月4日下午約3時45分，旅遊大巴在高速公路行駛時因路面「黑冰」失控側翻，15名乘客不同程度受傷，包括骨折、肌肉拉傷及玻璃劃傷等。

李女士回憶，事故現場混亂，遊客自行從安全出口爬出並報警。她因英語較好，儘管發著燒仍協助警方調查及翻譯，幫助安排救護車將傷者送往醫院。然而，她表示事故後攜程未提供及時援助，司機與領隊也未有效組織救援，甚至未受傷且有翻譯能力的司機擅自離開筆錄現場，留下一群語言不通的遊客自行應對。

多名遊客受傷。（澎湃新聞）

事故現場。（澎湃新聞）

事故現場。（澎湃新聞）

李女士稱，事故後，送往醫院的傷者由於不會說英語，無法及時尋求工作人員的幫助，只好由受輕傷的遊客來照顧受重傷的遊客。而此期間，攜程未提供提供援助措施，由乘客自行報使領館備案、配合警方調查，之後也未對任何乘客提供心理疏導或補償措施。除重傷者外，其餘遊客更被迫繼續行程，包括持續發燒的李女士。

新西蘭警方出具的初版事故鑒定報告截圖。（澎湃新聞）

行程結束後，攜程未主動聯繫遊客。遊客多次交涉後，攜程提出每人賠償1000元並依地接社保險賠付部分醫療費的方案，但未提供賠償標準明細，引發質疑。李女士及其母親要求攜程退還她們部分團費及因沒有履行合同義務而導致後續遊客心理創傷的費用（共9150.25元/人）、賠償醫療費及精神損失費（1000元/人），總計20320.5元。攜程則表示事故由極端天氣導致，非人為責任，拒絕進一步賠償並以訂單信息安全為由，僅與遊客本人溝通。

7月17日，《澎湃新聞》聯繫攜程，工作人員表示事故為意外事件，賠償方案由綜合計算得出，目前正與遊客進一步協商，力求讓消費者滿意。然而，李女士表示，攜程拒絕提供最終事故調查報告，且賠償方案遠低於預期，雙方尚未達成一致。

團友投訴書。（澎湃新聞）

攜程工作人員表示賠償方案由綜合計算得出。（澎湃新聞）

根據李女士提供的《度假旅遊協議》，攜程應在遊客人身財產受損時採取合理救助措施，並積極協調處理糾紛。李女士認為，攜程在事故中的表現未履行合同義務，售後處理態度冷漠，未能有效保障遊客權益。

目前，此事件仍在協商中，攜程的處理方式及最終賠償方案備受關注。