內地大學畢業生近六成薪資不足6000元　月入過萬僅不到10%

內地大學畢業生的薪資水平備受關注。有數據顯示，近六成畢業生初入職場的月薪不足6000元（人民幣，下同），僅有不到一成畢業生月薪過萬。



有數據顯示，近六成內地大學畢業生初入職場的月薪不足6000元人民幣。（新華社）

據《第一財經》報道，麥可思研究院發布的《2025年中國本科生就業報告》顯示，內地應屆大學畢業生的平均月薪穩中有升。2024屆大學畢業生畢業半年後的平均月薪為6199元。當中，月薪水平6000元及以下的佔比最多，達57.8%；6000-8000元佔比23.2%；8000-10000元和10000元以上的佔比相對較低，分別為9.3%和9.7%。

那麼，從事哪些職業的畢業生起薪較高？數據顯示，內地大學畢業生高薪職業榜前十名中，集成電路工程技術人員（8459元）、互聯網開發人員（8245元）、工業互聯網工程技術人員（8030元）佔據前三位，這三個職業的就業滿意度、工作與專業相關度也超過平均水平。

此外前十名中還包括，遊戲策劃人員（7799元）、銷售工程師（7675元）、軟件質量保證和測試工程技術人員（7638元）、半導體加工人員（7628元）、項目經理（7556元）、軟件開發人員（7528元）、大數據工程技術人員（7411元）。

圖為北京大學2025年本科生畢業典禮暨學位授予儀式。（新華社）

值得注意的是，集成電路工程技術人員、工業互聯網工程技術人員、大數據工程技術人員，均為近年來人社部公布的新職業。

進一步分析可見，2024屆大學畢業生高薪職業呈現明顯的技術驅動與行業集聚特徵。位居榜首的集成電路工程技術人員，主要吸納電子信息工程、微電子科學與工程、自動化等專業畢業生。該職業主要在半導體製造業、通信設備製造業等就業，要求從業人員具備較高的垂直領域的知識與能力。