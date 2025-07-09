女子月薪8千　每年4次醫美兼狂買奢侈品　驚揭6年挪用公司1700萬

月薪8千元（人民幣，下同），卻能每年花120萬元做醫美，更狂買奢侈品炫富？內地一間鮮花園藝服務公司的財物，被揭6年間憑藉老闆對其的信任，私自挪用公司高達1700萬元，更向身邊的人實施詐騙，並稱「只想把自己弄得好看一點。」近日，上海市長寧區人民檢察院以職務侵佔罪和詐騙罪對其提起公訴，案件正在進一步審理中。



王靜6年間憑藉老闆的信任，私自挪用公司高達1700萬元。（網上圖片）

據《瀟湘晨報》報道，54歲的徐女士白手起家，創立了一間鮮花園藝服務公司，6年間看似訂單不斷，卻始終未能實現盈利。2024年7月，稅務部門突然到訪，揭開了公司偷稅漏稅的內幕。而徐女士怎麽也沒料到，這場稅務危機的背後，竟是自己非常信任的老員工王靜（化名）釀成的人禍。

41歲的王靜在2018年公司成立不久後入職，很快成為財務管理的核心成員，負責公司收支管理、賬目核對等重要工作，並得到老闆徐女士的信任。其後，王靜竟將公司賬戶當成私人金庫，每天上班的動力和唯一目標就是從公司賬戶轉錢進自己的口袋。

王靜坦言，最大一筆挪用3、4萬元，後期基本隔幾天就轉一次。這亦使月薪8千元的她，私下生活奢華無比，不僅去澳門賭博輸掉2、3百萬元，並且每年在奢侈品上的消費高達200萬元。

王靜每年在奢侈品上的消費高達200萬元。（網上圖片）

王靜每年在奢侈品上的消費高達200萬元。（網上圖片）

在社交平台上，王靜將自己塑造成職場精英形象，朋友圈滿是高端項目，主頁也充斥了價值不菲的奢侈品，如超10萬元的鑽石手鐲、限量鱷魚皮包。她還宣稱自己是商場超級貴賓，對朋友吹噓「買東西非帶logo不可，不然沒意義。」

此外，王靜還深陷容貌焦慮，堅持多年做抗衰護理，單次費用30萬元、一年4次。王靜表示，「自己虛榮到喪心病狂，沒有為任何男人花錢，別人說她比同齡人年輕十幾歲心情就很好。」

除了侵佔公司財務1700萬元，王靜還向身邊人實施詐騙。她以貨款被閨蜜賭博揮霍為由向朋友借款，雖短暫歸還獲取信任，但實則將騙來的錢也用於滿足私欲。如今，所有款項已被揮霍一空，事發後王靜僅退還公司10萬元。